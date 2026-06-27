Duranguense Roberto Ramírez afrontará el Panamericano Sub-15 de Luchas Asociadas

Roberto 'Chino' Ramírez llega al Panamericano Sub-15 de luchas asociadas con un año de actividad constante y resultados que lo mantienen en la élite nacional. El duranguense, líder del ranking en la categoría de 57 kilos, fue convocado para competir del 22 al 26 de julio en la Ciudad de México, donde enfrentará su segunda aparición en este torneo después del séptimo lugar obtenido en Guatemala.

Su presencia en la selección es consecuencia de una temporada sostenida. Ramírez completó los tres clasificatorios obligatorios y se mantuvo en la cima del ranking gracias a un tercer lugar en el Gran Prix de Oaxtepec, un título en el Abierto Mexicano de la Plan Sexenal y un subcampeonato en el Nacional del CDOM. A ello se sumaron sus resultados en la Olimpiada Nacional, donde obtuvo bronce en Puebla y oro en el clasificatorio previo.

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Preparación rumbo a la justa

El luchador también acumuló actividad internacional en los últimos meses. En la Copa Jalisco Internacional se quedó con la plata tras una final cerrada ante un representante de Gran Bretaña, y en la Copa Costa Alegre sumó tres oros que reforzaron su ritmo competitivo. Ese recorrido le permite llegar al Panamericano con más experiencia y un panorama más claro sobre el nivel que enfrentará.

Ramírez trabaja actualmente bajo la supervisión del entrenador Bryant Meraz, encargado del equipo estatal. La preparación se centra en ajustes técnicos y en la administración del ritmo de combate, conscientes de que la categoría Sub-15 suele presentar rivales con estilos contrastantes y una evolución física acelerada.

En el equipo, el entrenador Edgar Borunda reconoce el avance de Ramírez y de otros atletas que han compartido proceso, como Ricardo 'Ruso' Ramírez y las medallistas Azul Airam Téllez y Yenifer Rodríguez. Su salida del grupo competitivo marca un relevo natural, pero deja una base de trabajo que continúa en desarrollo rumbo a futuros compromisos.

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