Durante mayo crecieron las denuncias por delito de amenazas en Durango

Durante los primeros cinco meses de 2026, la Fiscalía General del Estado inició 452 carpetas de investigación por el delito de amenazas, con repunte particular en el mes de mayo.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio de Durango concentró 239 denuncias, por amenazas equivalentes al 53 por ciento del total estatal.

En segundo renglón se ubicó Gómez Palacio, con 56 denuncias ; seguido de Lerdo, con 30; y Cuencamé, con 21 expedientes, municipios que junto con Durango concentraron el 76.5 por ciento de todos los registros contabilizados entre enero y mayo.

En un segundo nivel de incidencia aparecieron los municipios de Guadalupe Victoria, con 14 denuncias; Santiago Papasquiaro, con 12; y los municipios de Mezquital, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, con nueve casos cada uno. Mientras que otros 23 municipios no reportaron ninguna carpeta de investigación por este delito durante el periodo analizado.

La incidencia mensual mostró una tendencia al alza durante el año. Mientras que en enero se contabilizaron 86 denuncias, en febrero fueron 88; marzo registró 82, abril 90 y mayo alcanzó 106 carpetas de investigación, la cifra mensual más alta del año y un incremento del 29.3 por ciento respecto al inicio de 2026.