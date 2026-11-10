¿El aguinaldo 2026 será de 15 o 30 días? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

El año 2026 está por terminar, y con ello también se acerca uno de los pagos más esperados por los trabajadores en México, que es el aguinaldo.

Aunque suele utilizarse para comprar regalos y cubrir los gastos de las fiestas decembrinas, esta prestación representa un ingreso adicional para miles de personas y también es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Quiénes tienen derecho a recibir aguinaldo en México?

El aguinaldo no se limita a quienes tienen un contrato por tiempo indefinido, pues la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que también tienen derecho a recibirla:

Trabajadores de base.

Empleados de confianza.

Personal de planta.

Trabajadores sindicalizados.

Personas contratadas por obra o tiempo determinado.

Empleados eventuales.

Agentes de comercio, vendedores y comisionistas que se rijan por la legislación laboral.

Incluso quienes no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo , de acuerdo con el tiempo que hayan trabajado.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir el aguinaldo?

La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre.

Las empresas pueden adelantar el depósito, incluso durante noviembre, pero no están obligadas a hacerlo antes de la fecha establecida.

¿El aguinaldo 2026 será de 15 o 30 días?

Pese a que se ha propuesto aumenatar el aguinaldo a 30 días de salario, para este año 2026 no han aprobado cambios en el artículo 87 de la LFT , por lo que los empleados del sector privado aún tendrán derecho a recibir una cantidad equivalente a 15 días, siempre que hayan trabajado durante todo el año.

Esto no significa que todos los trabajadores deban recibir exactamente esa cantidad, pues algunas empresas ofrecen prestaciones superiores mediante contratos individuales, colectivos o políticas internas.

¿Qué trabajadores recibirán 40 días de aguinaldo en 2026?

Aunque la cantidad mínima establecida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) para el sector privado es de 15 días, existe un grupo de trabajadores que recibirá una prestación mayor.

De acuerdo con un decreto que firmó la presidenta Claudia Sheinbaum, los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 40 días de salario .

Este beneficio también contempla determinados casos de pensionados y beneficiarios , conforme a las disposiciones aplicables.

El pago de esta prestación para los trabajadores federales puede comenzar a partir de este martes 10 de noviembre, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.