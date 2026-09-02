El asesinato del tecladista de Camilo Séptimo: cronología del crimen de Jonathan Meléndez

El mundo de la música mexicana se conmocionó este miércoles 2 de septiembre tras la noticia sobre el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, quien fue encontrado sin vida y con huellas de violencia en su domicilio en Atizapán, donde también fueron localizados los cuerpos de su esposa embarazada, su hija de tres años, y una empleada de su hogar.

Conforme han pasado las horas desde que se dio a conocer el asesinato, ha comenzado a surgir más información en torno al caso, lo más reciente siendo la cronología desde que el presunto homicida habría llegado al domicilio hasta el hallazgo de los cuerpos.

Cronología del homicidio

De acuerdo con información que ha comenzado a surgir en las últimas horas, el inicio del caso habría sido este pasado martes 1 de septiembre alrededor de las 17:00 horas.

Jonathan habría hablado con un amigo un poco antes de reunirse con Diego Sebastián “N”, indicándole que sostendría una junta de negocios, aparentemente relacionada con diferencias en la administración de arrendamientos por Airbnb.

Sin embargo, al parecer desde un inicio la reunión habría ocasionado temor por parte del tecladista, quien pidió a su amigo dar aviso a las autoridades en caso de no comunicarse en las siguientes horas.

De acuerdo con los registros del complejo de apartamentos Grand Viure, así como lo captado por cámaras de vigilancia del residencial, Diego Sebastián “N” habría arribado al lugar poco antes de las 17:30 horas, e incluso fue grabado dentro de uno de los elevadores, usando camisa negra, gorra verde oscura, lentes de sol y llevando una mochila, que de acuerdo con las autoridades llevaría dentro un arma de fuego con la que habría cometido los crímenes, así como cinta adhesiva y otros artículos para poder someter a los integrantes de la familia.

Te podría interesar: Filtran VIDEO de presunto asesino de tecladista de Camilo Séptimo y su familia; hay dos detenidos

De acuerdo con los avances de las investigaciones hasta el momento, los asesinatos se habrían realizado entre las 17:30 horas, es decir apenas unos minutos después de la llegada de Diego Sebastián “N”, y las 19:40 horas de ese mismo martes.

En el caso del tecladista de Camilo Séptimo, habría sido atado y asesinado en la sala de la vivienda, mientras que su esposa, quien tenía un embarazo de cinco meses, así como su pequeña hija de apenas tres años, habrían sido maniatadas en el baño, donde el asesino les dio el “tiro de gracia”.

El caso de la empleada fue similar, y en el lugar también fue asesinada la mascota de la familia.

Amigo de Jonathan hizo el hallazgo

Luego de unas horas de no saber nada sobre el músico, y debido a la comunicación que habían tenido previamente, el amigo de Jonathan se movilizó hacia el penthouse del tecladista, donde encontró la trágica escena, por lo que hizo el llamado a los números de emergencias.

Tras la llegada de los elementos policiacos, verificaron que en el lugar estaban los cuerpos de cuatro personas, entre ellas el músico.

Sin embargo, en medio de la tragedia, en una de las habitaciones fue localizado a salvo un niño de cinco años, el otro hijo de la pareja, quien se habría salvado tras esconderse debajo de las cobijas de una de las camas.

Continúan las investigaciones

A unas horas del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de dos personas, entre ellas Diego Sebastián “N”, quienes son señalados como los presuntos responsables de la masacre en el penthouse en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes mientras avanzan las investigaciones en el caso para determinar la posible responsabilidad de los involucrados.

Se espera que en el lapso de los próximos días autoridades amplíen la información del caso conforme se logren recabar más evidencias.