¿'El Cholo Flechas' es uno de los detenidos en operativo realizado en Durango? Esto sabemos

Durango volvió a vivir un momento intenso durante este fin de semana, luego de que diversos operativos federales se desarrollaran en varios municipios.

Entre los primeros esta el aseguramiento de fauna silvestre, armamento y vehículos , mismos que fueron encontrados en una localidad de la capital y Vicente Guerrero, respectivamente.

Sin embargo, uno de los que llamó la atención fue el del domingo 28 de junio, pues un fuerte despligue de unidades militares se realizó en un conocido paraje turístico del municipio de Pueblo Nuevo.

El operativo en Mexiquillo

Los hechos ocurrieron durante el transcurso de la mañana y la tarde, en donde varios elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional arribaron a unas cabañas de Mexiquillo.

Durante las acciones, fue posible el aseguramiento de vehículos, armento y personas que se encontraban en alguno de esos lugares.

El reporte oficial del Gabinete de Seguridad informa entre lo localizado y trasladado al Ministerio Público se encuentra:

1 ametralladora

9 armas largas

4 aditamentos lanzagranadas

8 granadas

65 cargadores

2 mil 329 cartuchos útiles de diversos calibres

6 chalecos balísticos

5 fornituras

10 radios de comunicación

6 vehículos, dos con reporte de robo

En cuanto a los detenidos, de manera preliminar comenzó a trascender que formarían parte de un grupo criminal y uno de ellos era un presunto objetivo prioritario para las autoridades: "El Cholo Flechas".

¿Fue detenido 'El Cholo Flechas' en Durango?

Aunque en primer instancia se hablaba de al menos 30 personas detenidas, la cifra fue corregida y solo se trata de cuatro personas.

Sin embargo, algunos medios locales y nacionales adelantaban que uno de los arrestados en este operativo era el presunto líder criminal "El Cholo Flechas".