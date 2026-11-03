El delantero Ismael Reyes entra al histórico club de los 100 juegos en Alacranes de Durango

Ismael Reyes alcanzó un registro reservado para pocos futbolistas en la historia reciente de Alacranes de Durango. El atacante sinaloense disputó su partido número 100 con la camiseta verdiblanca y recibió un reconocimiento por parte de la directiva antes del compromiso más reciente del equipo en el estadio Francisco Zarco.

La cifra llega en uno de los mejores momentos del delantero de 25 años, originario de La Baila, Sinaloa. Reyes fue pieza clave en la goleada de 5-0 sobre Tapatío, encuentro en el que marcó un gol y participó directamente en cuatro de las cinco anotaciones del conjunto duranguense, actuación que le valió ser nombrado Jugador de la Jornada 13 en la Liga de Expansión MX.

De Sinaloa, para Durango

Más allá del centenar de apariciones, el atacante se ha consolidado como uno de los futbolistas más constantes del club. Su movilidad, capacidad para asociarse en ataque y presencia en los momentos decisivos lo han convertido en una referencia ofensiva dentro del proyecto arácnido.

Reyes llegó a la institución tras su paso por las categorías de FC Juárez, organización con la que tuvo actividad en Liga MX y Sub-20 antes de incorporarse a Durango en 2023.

Una de las caras del conjunto verdiblanco

En el Apertura 2026 acumula cuatro goles, cifra que lo mantiene entre los elementos más productivos del plantel dirigido por Héctor Real. Su tanto ante Tapatío, un disparo de larga distancia, fue además uno de los más destacados de la jornada.

A los 100 partidos, Reyes ya forma parte del grupo de jugadores que han construido una relación duradera con Alacranes. El reconocimiento recibido simboliza una trayectoria marcada por regularidad, identidad con la institución y un aporte que sigue siendo determinante en la búsqueda de los objetivos deportivos del club.