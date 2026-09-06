¿El dueño es responsable si su perro ataca a una persona? Esto dice la ley en Durango

Una mordedura o el ataque de un perro puede ocasionar desde heridas menores hasta hospitalización, incapacidad o la muerte. Cuando el animal tiene propietario, la responsabilidad no necesariamente termina con una disculpa o el ofrecimiento de cubrir una curación.

La legislación de Durango permite reclamar la reparación de los daños y, dependiendo de las circunstancias en las que ocurrió la agresión, el caso también podría tener consecuencias administrativas o penales.

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¿El dueño debe pagar los gastos?

El artículo 1813 del Código Civil del Estado de Durango establece directamente que el dueño de un animal deberá pagar el daño causado por este.

Sin embargo, contempla cuatro situaciones con las que el propietario podría deslindarse de responsabilidad:

Que guardaba y vigilaba al animal con el cuidado necesario.

Que el animal fue provocado.

Que existió imprudencia de la persona atacada.

Que el hecho fue consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor.

Si una tercera persona provocó deliberadamente al perro y ocasionó la agresión, el artículo 1814 señala que la responsabilidad recaería en quien excitó al animal y no en su propietario.

La reparación puede comprender el pago de daños y perjuicios. Dependiendo del caso, podrían considerarse gastos médicos, medicamentos, hospitalización, terapias, ingresos dejados de percibir y afectaciones permanentes. El Código Civil también permite reclamar una indemnización por daño moral cuando exista una afectación acreditada a la integridad física o psicológica.

En Durango deben salir con correa

El Reglamento para el Control de Perros, Gatos y otras Mascotas del municipio de Durango obliga a los propietarios a sujetar a sus animales con una correa resistente, de no más de 1.5 metros, cuando los saquen a la calle. Si se trata de un animal agresivo, también deberá utilizar bozal.

El ordenamiento municipal dispone que los propietarios de animales que causen lesiones deben proporcionar sus datos personales y la información del ejemplar tanto a las autoridades como a la persona afectada. El perro puede quedar bajo observación durante diez días para determinar su estado de salud.

Permitir que el animal deambule libremente, no utilizar correa o incumplir las medidas de seguridad también puede ocasionar una multa administrativa.

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¿Puede haber responsabilidad penal?

No toda mordedura se convierte automáticamente en un delito. No obstante, cuando las lesiones fueron consecuencia de la falta de cuidado del propietario, la Fiscalía podría investigar una posible conducta culposa.

El Código Penal de Durango considera culposa una conducta cuando alguien provoca un resultado previsible por incumplir un deber de cuidado. Las lesiones y el homicidio se encuentran entre los delitos que pueden sancionarse bajo esta modalidad, pero será la autoridad la que determine la responsabilidad en cada caso.

Para reclamar los daños, resulta importante conservar certificados médicos, fotografías, recetas, comprobantes de gastos, datos de testigos y cualquier evidencia que permita identificar al animal y a su propietario.