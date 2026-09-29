El Ejército debería enfocarse en seguridad nacional, no en obras: CMIC

El Ejército debería enfocarse en atender la seguridad nacional y dejar las obras a los contratistas, consideró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Durango, Iram Ciceña Mejorado, quien señaló que aunque no se duda de la capacidad de las Fuerzas Armadas en materia de edificación, deberían concentrarse en las labores que les corresponden por norma, vinculadas a la seguridad nacional.

“No dudamos de la capacidad de las fuerzas castrenses en construir, son especialistas; pero yo creo que deben enfocarse a lo que netamente es de ellos, de seguridad nacional por temas que corresponden , pero todo lo demás lo deben hacer los contratistas formales”, manifestó.

Asimismo, el representante del sector de la construcción en la entidad destacó la marcada diferencia que existe entre las exigencias impuestas a los constructores del sector privado y las condiciones bajo las que opera el personal militar en las obras públicas.

“Nosotros como contratistas tenemos la obligación, somos auditados, tenemos tres lupas que nos revisan, generamos impuestos y generamos economía. Y al ser obras ejecutadas por el Ejército, son obras de seguridad nacional, están clasificadas y no hay mucha información para la sociedad de cómo, cuándo y quién las ejecuta”, expresó.

Reconoció que en la entidad la presencia del Ejército en labores de edificación de infraestructura se ha limitado principalmente a las sucursales del Banco del Bienestar que podrían no ser trabajos de gran tamaño por la dispersión territorial; sin embargo, en el resto del país el Ejército encabeza megaproyectos muy importantes que representan grandes cantidades de recursos, pero son obras clasificadas.