¿El fin del mundo este 13 de noviembre del 2026? La verdad detrás del aterrador estudio de 1960

El tema de la fecha del "fin del mundo" se ha vuelto relevante para distintos usuarios en redes sociales. En esta ocasión, te presentamos la verdad de un estudio realizado en los años 60´s el cual habría pronosticado el 'día del juicio final'.

La publicación fue realizada en la revista Science en noviembre de 1960, la cual estaba basada en un modelo matemático sobre el crecimiento de la población mundial cuyas condiciones ya fueron aclaradas según muestran datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La verdad detrás del estudio sobre el "fin del mundo" publicado en 1960

El trabajo se tituló "Doomsday, Friday, 13 November, A.D. 2026", fue elaborado por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, quienes realizaron un claculo en donde se concluyó que la población mundial pordría alcanzar un crecimiento infinito que corresponde a esa fecha. Esto menciona el estudio:

“En esta fecha, la población humana se aproximará al infinito si crece como lo ha hecho durante los últimos dos milenios... Por razones obvias, (en esa fecha] será llamada ‘día del juicio final’, ya que es cuando la población llega al infinito y esa población inteligente se aniquila a sí misma”.

Los investigadores analizaron 24 estimaciones históricas de población, correspondientetes a un periodo estimado de dos mil años y de acuerdo a estos datos construyeron un modelo matemático que sugería que el número de habitantes podría aumentar de forma relevante y desproporcionada y señalaron que sería necesario encontrar mecanismos para estabilizar la población y evitar problemas de recursos disponibles.

“Nuestros tataranietos no morirán de hambre. Morirán aplastados”.

Datos del ONU que desmienten esta teoría

De acuerdo con datos registrados de la propia ONU el aumento de la población ha mostrado una des aceleración, por lo que la condición necesaria para llegar al resultado de aquella formula no cumple con los requerimientos para validar debido a que la tasa de expansión demográfica alcanzó un máximo aproximado de 2.3% anual en 1963, pero cayó a menos del 1% en el año 2020.

De acuerdo con el informe del propio organismo de nombre World Population Prospects 2024, la organización estimó que la población mundial pasaría de 8 mil 200 de habitantes a un máximo aproximado de 10 mil 300 millones hacia la década de 2080.

La tasa mundial de fertilidad (fue) de 2.3 nacimientos vivos por mujer en 2024”.

Lo que demuestra este caso, es que una predicción realizada con base matemática no equivale a un certeza real, de manera a que se deben tener en cuenta factores como la reducción de nacimientos, la urbanización, transformaciones sociales además de el acceso a anticonceptivos.