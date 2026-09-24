Pantallas gigantes en el mar: La polémica por anuncios flotantes en Puerto Vallarta

Un tema del cual no se tiene información contundente es sobre el uso de publicidad en el mar. Recientemente salieron a la luz varias imágenes y videoclips sobre estructuras flotantes con anuncios publicitarios, lo que ha causado la crítica de los usuarios en redes sociales.

El dispositivo fue captado recientemente muestras proyectaba anuncios comerciales desde el más. Esta práctica generó cuestionamientos sobre el uso del espacio marítimo paras fines publicitarios y sobre las consecuencias que pudiera tener su impacto en el paisaje del destino turístico.

¿Dónde se vieron estas pantallas publicitarias marítimas?

Estas pantallas fueron vistas en la Bahía de Banderas, frente a las costas de Puerto Vallarta, Jalisco. De acuerdo con la información que se ha difundido, el proyecto pertenece a Oceanic Marketing, empresa mexicana dedicada a la publicidad marítima, la cual produce y promociona este tipo de espacios bajo el concepto "donde tu marca domina el horizante".

El 21 de septiembre, el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta solicitó la intervención de autoridades federales esto para la verificación sobre la presencia de este tipo de uso de embarcaciones para publicidad y así mismo determinar si cuentan con las autorizaciones correspondientes.

Oceanic Marketing mostró su postura ante los requerimientos guebernamentales

A su vez Oceanic Marketing, informó a través de sus redes sociales que atenderá cualquier requerimiento formal de las autoridades y proporcionará la información que se necesaria sobre su operación marítima.

Asimismo, empresa indicó que la embarcación fue construida en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, por una compañía mexicana especializada en el sector naval, ingeniería y construcción de artefactos marítimos. Aseguró que cuenta con autorización de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Capitanía de Puerto.

Esto abrió el debate en los usuarios de redes sociales sobre el uso adecuado y las posibles afectaciones que la publicidad marítima pueden tener en los paisajes, que son el principal atractivo para los turistas. Además de que pudiera generar contaminación visual en caso de que más empresas se sumen a estas prácticas publicitarias.