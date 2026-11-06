Por negarse a volver con él, sujeto destruye con explosión la vivienda de su ex pareja

Un suceso que ha conmocionado a diferentes usuarios en redes sociales, es el caso de un sujeto que al ser rechazado por su ex pareja sentimental, habría accedido de forma violenta a la casa de la víctima y provocaría una explosión que terminó por afectar de forma contundente la estructura del recinto.

Karen, nombre de la víctima es una joven madre de familia que, junto con su hijo, fue agredida la la madrugada de este jueves y quien actualmente pide justicia por lo sucedido. Aunque ya existe la denuncia formal ante la Fiscalía correspondiente, el caso aún continúa bajo la investigación de las autoridades.

¿Qué denuncia la víctima de la explosión de la vivienda?

El caso ocurrido en la colonia Santa Cecilia, en el municipio de Tehuacán ubicado en el estado de Puebla ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en el que la víctima pide la intervención de las autoridades para sancionar al presunto agresor de nombre Uriel "N".

De acuerdo con la versión proporcionada por la madre de familia, el incidente habría iniciado alrededor de las 5 de la mañana del 5 de noviembre. La ex pareja de la mujer, quien también es padre del menor, habría llegado al domicilio que ella habita junto con su hijo para agredirla a golpes.

Al temer por su seguridad, Karen pidió ayuda a una de sus amigas, quien aparentemente poco pudo hacer por el caso debido a quien también resultó golpeado, por lo que ambas optaron por salir del domicilio. Con el pequeño en brazos, el sujeto empezó a causar destrozos dentro del domicilio.

Sujeto habría forzado la llave del gas y prendido las parrillas de la estufa

El sujeto procedió a abrir al máximo la llave del tanque de gas, además de perder las parrillas de la estufa. De acuerdo con el relato, fueron momentos de tensión al máximo porque según la víctima se escuchaba como el gas se fugaba mientras el sujeto junto con el niño continuaban dentro de la vivienda.

Después Uriel "N" habría alcanzado a salir y le arrojó al menor, a quien alcanzó a tomar con los brazos para que no cayera al suelo. Luego de eso la madre de familia narró que , al llevar a su hijo en brazos en compañía de su amiga, al cruzar la calle escucharon la explosión, mientras que su ex pareja quien supuestamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, se dio a la fuga.

El agresor habría golpeado a la víctima por no negarse a volver con él

El hombre regresó a bordo de su automóvil y al estacionarlo frente a la casa de su ex pareja, el vehículo habría presentado una falla mecánica, lo que permitió que elementos de vigilancia del barrio lo detuvieran y posteriormente llegaron los elementos de la policía municipal para proceder a detenerlo.

Esta no habría sido la única agresión de Uriel "N" a Karen en menos de una semana, previamente el sujeto exigía a la víctima que regresara con él pero la mujer fue golpeada por negarse. La vivienda que fue destruida por la explosión no es propiedad de la víctima, sino que es un lugar que ella rentaba. Además de la destrucción del inmueble, hubo daños en utensilios domésticos y otros muebles.

La víctima, fue auxiliada por personal de atención a víctimas de violencia de género, quienes le dieron atención y pidieron que presentara la denuncia por intento de feminicidio y homicidio. El sujeto al cual se denuncia es del municipio de Tlacotepetec de Porfirio Díaz en Puebla.