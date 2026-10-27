Joven asesina a su madre por rescatar a 84 gatos y llevarlos a su hogar

Una mujer fue asesinada por su propio hijo, de 22 años de edad. La discusión entre el joven y su madre por la adopción de 84 gatos terminó en tragedia y cobró la vida de la rescatista.

Los hechos ocurrieron en Massachusetts, Estados Unidos, donde Ryan Hanafin, de 22 años, le quitó la vida a Andria Hanafin, de 49 años.

Andria trabajaba como técnica veterinaria y amaba a los animales, por lo que dedicaba gran parte de su vida al cuidado y rescate de gatos abandonados, los cuales albergaba en su propio hogar.

Respecto a su muerte, se sabe que el pasado 8 de octubre su esposo localizó el cuerpo sin vida de Andria en la cocina de la vivienda que compartían. Al llegar del trabajo, el hombre se encontró con la dramática escena: la mujer presentaba un impacto de bala en el cráneo.

Al parecer, existían constantes desacuerdos entre madre e hijo por el elevado número de felinos que habitaban bajo el mismo techo, situación que derivó en la fatal discusión. Se sabe que el 7 de octubre Andria sostuvo un altercado con Ryan y determinó que el joven debía abandonar la vivienda al no respetar sus decisiones. Sin embargo, antes de marcharse, el joven la asesinó.

MENSAJEÓ A SU PRIMO

Ryan Hanafin confesó implícitamente ser el autor del homicidio. Según la investigación, el joven contactó a un primo a través de mensajes en Snapchat para confesarle el crimen. Aunque logró huir de la escena e irse hacia Vermont, horas después fue detenido por la policía gracias al rastreo de su teléfono móvil.

ESPERA AUDIENCIA

El imputado compareció ante un juez el pasado 15 de octubre y se declaró inocente de los cargos que se le acusan. Actualmente permanece bajo custodia sin derecho a fianza, a la espera de su próxima audiencia fijada para el 10 de noviembre.