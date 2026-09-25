Así fue la detención de sujeto ebrio que manejaba ambulancia del IMSS y atropelló a peatón | VIDEO

Recientemente se han vuelto virales unas imágenes de la detención de un conductor de una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, quién presuntamente al conducir en estado de ebriedad atropelló a una persona, además de causar daños a diferentes vehículos.

Durante su avance impactó a siete vehículos que estaban estacionados en las calles internas de la zona en donde se suscitó el percance, hasta que finalmente se detuvo, no obstante el conductor no dejaba de acelerar la ambulancia, todo esto fue grabado por un motociclista quien grabó que el recorrido de la ambulancia.

Un motociclista grabó la persecución hasta que finalmente el conductor de la ambulancia se detuvo

“Hiciste un d#smadre, hiciste un cag@dero", fueron las palabras del motociclista que grabó el choque y quien intenta meter su mano por la ventanilla para quitar las llaves al conductor que vestía playera roja, en el vídeo su puede apreciar como el conductor de la ambulancia, baja de la unidad con aparente estado de ebriedad e incluso con aparente cara de impresión por el suceso.

Al detenerse y bajar la unidad el conductor comenzó a buscar algunos objetos en la unidad averiada, para después ser reprendido por varios hombres, quienes algunos de ellos resultaron afectados en sus bienes y que posteriormente comenzaron a grabarlo, así como al interior de la unidad que manejaba en donde había una lata de cerveza en al puerta del conductor.

El conductor fue detenido en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México en donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de ser alertados del incidentes por los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2)Poniente sobre una persona atropellada y daños a distintos automóviles. en las calles Orquídea y Tlatilco, de la colonia Tlatilco.

¿Qué dijo el IMSS tras el hecho del conductor en estado de ebriedad?

Sobre estos hechos, la delegación del IMSS en el norte de la Ciudad de México informó que la persona lesionada recibe atención médica y acompañamiento del IMSS; mientras que el conductor fue separado de su cargo en la institución.

"El trabajador que conducía la unidad fue separado de sus funciones de manera inmediata y se encuentra a disposición del Ministerio Público, que realiza las investigaciones correspondientes. El IMSS colabora plenamente con la autoridad” indicó la dependencia.

A su vez la institución de salud pública añadió que dará seguimiento para saldar los daños materiales, así como las respectivas indemnizaciones que procedan.

"El IMSS no tolera conductas que pongan en riesgo a la población y aplicará las sanciones que correspondan una vez concluidas las investigaciones", puntalizó la delegación del IMSS.

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