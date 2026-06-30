El futbolista Lucas Trejo confirma el fallecimiento de su familia por terremotos en Venezuela
Después de varios días de búsqueda ininterrumpida entre los escombros que dejaron los devastadores terremotos en Venezuela, el propio entorno del jugador confirmó el fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, quienes permanecían desaparecidos desde el colapso del edificio donde vivían en el estado de La Guaira.
La noticia puso fin a una angustiosa espera de más de 74 horas, durante las cuales Trejo participó personalmente en las labores de rescate con la esperanza de encontrar con vida a su familia.
Una búsqueda que terminó en tragedia
Desde que ocurrieron los terremotos, Lucas Trejo dejó de lado cualquier compromiso deportivo para concentrarse únicamente en encontrar a sus seres queridos. El defensor argentino, jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, permaneció durante días en la zona del derrumbe colaborando con rescatistas, voluntarios y vecinos.
Las labores se prolongaron durante más de tres días hasta que los equipos de emergencia localizaron los cuerpos sin vida de su esposa y de sus dos hijos entre los restos del edificio colapsado.
El futbol se une en solidaridad
La noticia provocó una ola de mensajes de apoyo provenientes de clubes, futbolistas y aficionados de distintos países.
Equipos donde Trejo militó anteriormente también expresaron públicamente sus condolencias, mientras que instituciones deportivas venezolanas enviaron mensajes de solidaridad para el jugador y sus familiares.
En redes sociales, miles de usuarios compartieron fotografías, palabras de aliento y homenajes dirigidos al argentino, reconociendo la fortaleza que mostró durante las labores de rescate.
La tragedia de Lucas Trejo se ha convertido en uno de los rostros más dolorosos de los terremotos que afectaron a Venezuela. Su historia trascendió el ámbito deportivo para convertirse en símbolo del sufrimiento que viven cientos de familias que perdieron a sus seres queridos durante el desastre natural, mientras continúan las labores de rescate y recuperación en las zonas más afectadas.