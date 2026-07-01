¿El gol que hizo temblar al Azteca? Así fue registrado por sismógrafos el tanto de Quiñones ante Ecuador

La Selección Mexicana volvió a vivir una noche de euforia mundialista en casa. En el partido ante Ecuador, Julián Quiñones abrió el marcador con un gol que encendió al Estadio Azteca y desató una celebración tan intensa que fue registrada por sismógrafos cercanos al inmueble.

De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos SASSLA, el tanto del delantero mexicano fue detectado en varios equipos de monitoreo ubicados en la Ciudad de México. En particular, la organización mostró el registro de una estación Raspberry Shake cercana al Estadio Azteca, donde se observó una señal artificial sobresaliente justo después de la anotación.

La explicación no apunta a un sismo natural, sino a un fenómeno provocado por la actividad humana: miles de aficionados gritando, saltando y celebrando al mismo tiempo generaron vibraciones en el terreno local, suficientes para ser captadas por instrumentos sensibles al movimiento del suelo.

¿A qué minuto fue el gol de Quiñones?

El gol llegó al minuto 22 del partido México vs. Ecuador. Roberto “Piojo” Alvarado filtró un pase para Julián Quiñones, quien entró al área y definió con potencia para vencer al arquero Hernán Galíndez y poner el 1-0 para el Tricolor.

La anotación fue clave para que México tomara el control del encuentro y provocó una de las explosiones más fuertes de la afición en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026.

De acuerdo con reportes del partido, México terminó imponiéndose 2-0 ante Ecuador, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que permitió al Tri avanzar a la siguiente ronda del torneo y romper una larga espera en fases de eliminación mundialista.

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¿Fue un sismo real?

No. Aunque en redes sociales rápidamente comenzaron los comentarios sobre “el gol que hizo temblar a México”, lo registrado no corresponde a un movimiento tectónico.

SASSLA explicó que se trató de una señal artificial, es decir, una vibración generada por la actividad humana. Este tipo de registros puede ocurrir en eventos masivos como partidos de futbol, conciertos o celebraciones en las que miles de personas saltan o se mueven al mismo tiempo.

Los sismógrafos son instrumentos altamente sensibles, capaces de detectar pequeñas vibraciones en el suelo. Por eso, una celebración multitudinaria dentro de un estadio puede dejar una huella medible, aunque no represente un riesgo ni sea comparable con un sismo natural.

SASSLA

El Azteca volvió a pesar

Más allá de lo curioso del registro, el episodio refleja la intensidad con la que se vivió el partido en el Estadio Azteca. Con más de 80 mil aficionados alentando al equipo mexicano, el inmueble volvió a convertirse en un factor emocional para el Tri.

La celebración del gol de Quiñones no solo movió las tribunas: también quedó marcada en los registros sísmicos de la ciudad, convirtiéndose en una de las imágenes virales del Mundial 2026.

Entre la ciencia y la pasión futbolera, el momento dejó una frase perfecta para la memoria de la afición: México no solo gritó el gol, también lo hizo vibrar.

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El efecto emocional del gol

Para la Selección Mexicana, el tanto de Quiñones significó mucho más que abrir el marcador. Fue el golpe que liberó la tensión de un partido decisivo, el instante que encendió al Azteca y el punto de partida de una noche histórica para el equipo nacional.

En redes sociales, aficionados comenzaron a compartir capturas del registro sísmico y bromearon con que el gol “hizo temblar” la Ciudad de México. La realidad científica fue menos dramática, pero igual de llamativa: la energía de miles de personas celebrando al mismo tiempo fue suficiente para dejar una marca en los instrumentos.

Así, el gol de Julián Quiñones ante Ecuador se sumó a esos momentos mundialistas que se cuentan dentro y fuera de la cancha: por el marcador, por la emoción y, ahora también, por la vibración que provocó en la tierra.

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