Mundial 2026: ¿Cómo lavar correctamente tu jersey de la Selección Mexicana y evitar que se arruine?

La pasión por la Selección Mexicana no solo se refleja en los estadios. A pocos días de iniciado el Mundial 2026, miles de aficionados ya lucen con orgullo su jersey del Tricolor, pero no todos saben cómo cuidarlo correctamente para que se mantenga en buen estado por más tiempo.

Especialistas en cuidado textil advierten que muchos jerseys terminan deteriorándose prematuramente por errores comunes al momento de lavarlos, lo que puede afectar tanto su apariencia como su durabilidad.

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El primer error: lavarlo sin voltearlo

Uno de los consejos más importantes para conservar un jersey deportivo es darle la vuelta antes de introducirlo a la lavadora.

Esta sencilla práctica protege los estampados, números, nombres, escudos y detalles gráficos de la fricción constante que se genera durante el lavado.

Además, ayuda a preservar los colores y evita que los elementos adheridos por calor comiencen a desprenderse con el paso del tiempo.

Agua fría y detergente suave

Otro error frecuente es utilizar cloro o productos demasiado agresivos para eliminar manchas.

Los expertos recomiendan lavar los jerseys con agua fría y detergentes suaves, ya que el cloro puede dañar las fibras sintéticas y provocar decoloración.

También aconsejan evitar el uso de suavizantes, debido a que algunos de sus componentes pueden afectar las propiedades de ventilación y transpiración de las telas deportivas modernas.

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La secadora puede reducir su vida útil

Aunque para muchos resulta una opción práctica, el uso de secadora es uno de los factores que más dañan este tipo de prendas.

Las altas temperaturas pueden deformar la tela, encoger el material y despegar los estampados, especialmente aquellos que se adhieren mediante calor.

Por ello, la recomendación es dejar secar el jersey de manera natural.

Mejor a la sombra

Para quienes desean conservar su camiseta durante varios años, lo ideal es lavarla a mano o utilizar el ciclo delicado de la lavadora.

Después del lavado, se recomienda secarla siempre a la sombra, ya que la exposición prolongada al sol puede provocar pérdida de color y desgaste prematuro.

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Una camiseta que ya hizo historia

Con México como anfitrión del Mundial 2026 y una afición que ha respondido de manera masiva, el nuevo jersey verde ya se perfila como una de las camisetas más exitosas en la historia reciente de la Selección Mexicana.

Por ello, más allá de utilizarla durante los partidos del Tricolor, cuidarla adecuadamente puede marcar la diferencia entre conservarla durante años o verla deteriorarse apenas unas semanas después de haberla estrenado.