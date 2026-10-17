El mexicano Anwar Hernández debuta en la UEFA Conference League con el Inter Club d’Escaldes

Mientras los reflectores apuntan hacia las figuras mexicanas en ligas de alta exposición, un nombre inesperado construyó un camino singular en Europa: Anwar Habib Hernández Martínez, defensa central de 31 años nacido en la Ciudad de México.

El zaguero debutó este jueves en la fase de liga de la UEFA Conference League con el Inter Club d'Escaldes de Andorra. Hernández fue titular y disputó los 90 minutos en la caída por 2-0 ante el Mjällby AIF de Suecia, marcando un hito para un futbolista que jamás jugó en la Liga MX.

Elemento clave en la Liga Premier MX

Su trayectoria dista del camino tradicional. Formado en las fuerzas básicas del Toluca y con pasos por diversas canteras, forjó su carrera en la Liga Premier mexicana con clubes como La Piedad, Cafessa y Tampico Madero, sin poder consolidarse en el máximo circuito de su país.

El giro llegó en 2024 al emigrar al futbol andorrano con el Ranger's FC. Su rápida adaptación le permitió dar el salto al Inter Club d'Escaldes, donde se adueñó de la titularidad defensiva y conquistó el título de liga en la temporada 2025/26.

Un mexicano más en el Viejo Continente

Ese campeonato abrió las puertas continentales para el club, que compitió en las eliminatorias de Champions League hasta sellar un histórico boleto a la Conference League. En este trayecto, el mexicano fue pieza recurrente para alcanzar la histórica cita europea.

Aunque su debut quedó empañado por la derrota, la historia de Anwar Hernández resalta por su tenacidad. Lejos de las grandes vitrinas, el capitalino construyó un recorrido único desde las divisiones inferiores hasta competir en torneos oficiales de la UEFA.