Infonavit: accede a un crédito de casi 3 millones de pesos en 2026 | Estos son los requisitos 

Las personas trabajadoras afiliadas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), podrían acceder a un crédito hipotecario para el cual los derecho-habientes deberán cumplir con ciertos requisitos para solicitarlo.

El financiamiento corresponde al Crédito Infonavit tradicional y podrá ser utilizado para adquirir una vivienda nueva o que ya haya tenido algún uso, a continuación te mostramos los detalles para solicitar este prestado, el cual puedes verificar en la pre calificación en Mi Cuenta Infonavit.

¿Cuál es el monto máximo que ofrece el Crédito Infonavit?

Para determinar el monto que el organismo le puede facilitar a sus afiliados como ya mencionamos es por medio de pre calificación, que toma en cuenta la capacidad de pago, el historial crediticio, además de las condiciones laborales. El monto máximo del Crédito Infonavit tradicional es de 2,935,002.35 pesos.

El plazo para pagar el financimiento puede ir de uno hasta 30 años, para que los cuanta-habientes puedan pagar el préstamo de su crédito; para conocer la cantidad disponible es necesario que el usuario ingrese a su cuenta en Mi Cuenta Infonavit y consultar la sección de pre calificación y el historial de puntos.

¿Que requisitos necesitas para solicitar un crédito Infonavit?

Esto son algunos de los requisitos que deberás cumplir en caso de querer solicitar tu credito Infonavit:

Tener una relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore.

Contar con datos biométricos actualizados.

Autorizar la consulta al Buró de Crédito.

No tener un crédito vigente con Infonavit.

Al momento de cumplir con estos requisitos los documentos que Infonavit solicita para solicitar una casa son los siguientes, cabe destacar que seegún el tipo de crédito también pueden solictarse documentos adicionales relacionados con el cónyuge, familiar o vendedor del inmueble en cuestión. Aquí te dejamos los requisitos para solicitar una vivienda: