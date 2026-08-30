'El poder cambia de lugar, la deuda permanece': madre de Carlos Emilio exige resultados a nueva gobernadora de Sinaloa

Brenda Valenzuela advirtió que los recientes cambios políticos en Sinaloa no representan una nueva etapa para las familias de personas desaparecidas mientras continúen sin ofrecerse respuestas ni resultados concretos.

La madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven duranguense desaparecido desde el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, dirigió un mensaje a Graciela Domínguez Nava, quien asumió como gobernadora interina de Sinaloa tras la nueva salida de Rubén Rocha Moya.

“El poder cambia de lugar. La deuda permanece”, expresó Brenda al referirse al reacomodo ocurrido en el Gobierno estatal y al interior de Morena.

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Señaló que observa con preocupación los movimientos políticos de los últimos días: el breve regreso de Rocha Moya a la gubernatura, su nueva solicitud de licencia, la llegada de Domínguez Nava al Ejecutivo estatal y el posicionamiento de Imelda Castro dentro del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

“Cambian las posiciones, pero permanecen vínculos, actores y estructuras que forman parte de la misma historia política”, manifestó.

“Los resultados siguen sin llegar”

Para Brenda Valenzuela, la modificación de nombres y cargos no puede presentarse como un verdadero cambio mientras las familias que buscan a sus seres queridos continúen sin conocer su paradero.

“Y mientras el poder se reacomoda, los resultados que las familias esperamos siguen sin llegar”, reclamó.

Aseguró que, después de todo lo vivido durante la búsqueda de Carlos Emilio, no puede recibir estos cambios con confianza ni considerar que comenzó una nueva etapa únicamente porque otras personas ocuparon los cargos.

El Congreso de Sinaloa nombró a Graciela Domínguez gobernadora interina el pasado 25 de agosto, con 31 votos a favor y seis en contra, luego de que Rocha Moya solicitó separarse nuevamente del puesto por tiempo indefinido.

Ante esta designación, Brenda sostuvo que la nueva mandataria recibe un estado marcado por la violencia, las desapariciones y la falta de respuestas para numerosas familias.

“No basta con ocupar el cargo. Tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que esta vez puede ser diferente”, escribió.

Teme que continúe la falta de resultados

La madre del joven duranguense aclaró que no pretende juzgar anticipadamente a la nueva gobernadora, pero afirmó que permanecerá atenta a sus decisiones y, principalmente, a los resultados que pueda ofrecer su administración.

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“Me preocupa que la continuidad política termine siendo también continuidad de la inacción”, agregó.

Carlos Emilio desapareció luego de acudir al bar Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán. Desde entonces, su familia ha realizado manifestaciones, búsquedas y gestiones ante distintas autoridades para exigir que se esclarezca lo sucedido.

Brenda concluyó su mensaje recordando que el paradero de su hijo será la medida con la que valore cualquier cambio dentro del Gobierno sinaloense:

“No necesito saber quién tiene el poder. Necesito saber si alguien, por fin, está dispuesto a usarlo para encontrar a mi hijo”.