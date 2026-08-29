Familia de Carlos Emilio invita a misa por las personas desaparecidas en Catedral de Durango

La familia de Carlos Emilio Galván Valenzuela participará este domingo en una celebración religiosa dedicada a las personas desaparecidas y a quienes, pese al paso del tiempo, continúan buscándolas.

Brenda Valenzuela Gil, madre del joven duranguense desaparecido en Mazatlán, convocó a la sociedad, colectivos de búsqueda y familias que enfrentan una situación similar a acompañarlos en la misa que se celebrará este domingo 30 de agosto, a las 12:00 horas, en la Catedral Basílica Menor de Durango.

También te puede interesar: Caso Carlos Emilio: 'Tú sabes dónde está', madre del joven desaparecido lanza mensaje a quien se lo llevó

La ceremonia, que se realizará en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, será presidida por monseñor Faustino Armendáriz Jiménez.

“Para nosotros, esta Misa es un acto de amor y de fe. Es llevar el nombre de Carlos Emilio ante Dios para que lo cuide donde esté”, expresó Brenda a través de sus redes sociales.

La madre señaló que la celebración también representa una forma de reiterar públicamente que su familia continúa esperando el regreso de Carlos Emilio y que su lugar en casa permanece intacto.

FB: Brenda Valenzuela

Invitan a llevar fotografías de personas desaparecidas

La convocatoria fue extendida a quienes deseen solidarizarse con las familias, así como a integrantes de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.

Quienes asistan podrán llevar la fotografía o el nombre de la persona a la que continúan esperando, como una manera de mantener presente su historia y acompañar a quienes siguen enfrentando la incertidumbre de no conocer su paradero.

También te puede interesar: La Ruta de Carlos Emilio llega al último lugar donde fue visto en Mazatlán

La familia de Carlos Emilio también invitó a sumarse a la convocatoria “Un nombre, mil voces”, promovida por Diálogo Nacional por la Paz, con el propósito de que las víctimas sean nombradas y sus casos no queden en el olvido.

“Que ningún nombre deje de ser pronunciado. Hasta encontrar a Carlos Emilio y a todos los que nos faltan”, concluyó Brenda.

Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció la madrugada del 9 de octubre de 2025, luego de acudir al establecimiento Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa. Desde entonces, su familia ha realizado movilizaciones y difundido llamados para exigir avances en las investigaciones que permitan conocer qué ocurrió y localizarlo.