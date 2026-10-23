‘Ella estaba muy enojada y yo también’: Maru Campos confiesa que llegó a los gritos con Sheinbaum

La actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reveló que sostuvo una tensa reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum misma que llegó a los gritos entre ambas funcionarias; en ellas Campos, abría acusado a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, de estar vinculada con el crimen organizado.

Las declaraciones se dieron a conocer por el sitio Latinus, en una entrevista con Carlos Loret de Mola. La mandataria vinculada con el Partido Acción Nacional (PAN), confirmó que el encuentro entre amabas figuras políticas fue en un momento donde se quedaron a solas.

¿Cuándo y dónde ocurrió la discusión entre Campos y Sheinbaum?

En la entrevista, Maru Campos mencionó que el encuentro entre ambas funcionarias fue el 19 de septiembre, en una oficina a un lado del aeropuerto de Ciudad Juárez y que la conversación se tornó muy tensa entre ambas partes. De acuerdo con la versión de la gobernadora Sheinbaum le habría reclamado principalmente tres cosas:

Haber metido a México a los agentes de la CIA que murieron en un accidente en Chihuahua tras un operativo para destruir un narcolaboratorio en Chihuahua, la segunda que le llamó "la presidenta de la muerte", que según dijo en la entrevista no recordar haberle llamado así y el tercer agravio, fue la supuesta presencia de agentes norteamericanos en la Torre Centinela.

“Que ella (Sheinbaum) estaba muy enojada y yo también estaba muy enojada... Hubo una conversación muy fuerte, muy tensa, una conversación llena de reproches, de reclamos mutuos, sobre todo sobre la situación de seguridad en el estado de Chihuahua y del estado de seguridad en el país... Ya cuando cesaron las voces altas le dije, ‘bueno, les pido una disculpa, pero le pido que revisen los medios de comunicación. Yo he hablado mucho del gobierno de la muerte, del gobierno federal de la muerte, porque es el gobierno federal de la muerte. Es un terror lo que sucede, vaya la redundancia, con este terror y con estos grupos, con este crimen organizado pues al interior de Chihuahua y de la mayoría de los estados del país.” mencionó en la entrevista.

Gobernadora de Chihuahua acusa dirigente de Morena de estar vinculada al narcotráfico

En la discusión de acuerdo con la entrevista, Campos afirmó que de su parte le reprochó la supuesta vinculación de Ariadna Montiel con el crimen organizado de la dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel.

“Ariadna Montiel está vinculada con el crimen organizado. Ella cambió su residencia al estado de Chihuahua. Ella pasó varios años en Chihuahua. Sé que ha comprado propiedades, varias propiedades en Chihuahua capital y en un municipio en Guachochi, que es también parte de la Sierra Tarahumara", aseveró.

Pese al acuerdo entre ambas funcionarias de no revelar lo que se habló ese 19 de septiembre Maru Campos decidió romper la confidencialidad, luego de la detención y vinculación a proceso del ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado de traición a la patria presuntamente por colaborar con los agentes de la CIA.