Elton John regresará a México después de 14 años para despedirse: fechas y venta de boletos

Después de más de una década lejos de los escenarios mexicanos, uno de los nombres más influyentes en la historia de la música regresará a la capital del país para cerrar un capítulo definitivo de su carrera.

Elton John ofrecerá dos conciertos en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, en lo que representa su esperado reencuentro con el público mexicano y una de las últimas oportunidades para verlo en vivo tras su retiro de las giras mundiales.

REGRESO HISTÓRICO

El regreso tiene un carácter histórico. Han pasado 14 años desde las más recientes presentaciones del músico británico en la Ciudad de México, cuando compartió escenario con el percusionista Ray Cooper en una serie de conciertos realizados en el Auditorio Nacional durante 2012.

Sin embargo, la relación entre Elton John y México se remonta mucho más atrás. En 1992, el intérprete de clásicos como “Rocket Man”, “Your Song” y “Tiny Dancer” ofreció dos multitudinarias presentaciones en el entonces Estadio Azteca como parte de la gira “The One”, actuaciones que permanecen en la memoria de miles de seguidores.

UNA ESTRELLA

Con más de cinco décadas de trayectoria, Elton John ha construido una carrera difícil de igualar dentro de la industria musical. Sus más de 327 millones de discos vendidos en todo el mundo, decenas de éxitos internacionales y una colección de reconocimientos que incluye premios Grammy, Óscar, Tony y Emmy lo han consolidado como una de las figuras más trascendentes de la cultura popular contemporánea.

Su nombre también forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y del Salón de la Fama de los Compositores, además de haber sido nombrado caballero por la reina Isabel II por sus contribuciones a la música y la filantropía.

La visita adquiere además un significado especial al formar parte de la etapa final de una trayectoria en los escenarios que abarcó más de 4 mil 600 conciertos en más de 80 países.

Su monumental gira “Farewell Yellow Brick Road”, iniciada en 2018, se convirtió en una de las más exitosas de todos los tiempos y marcó el adiós de Elton John a las giras internacionales.

La pandemia impidió que aquel recorrido incluyera presentaciones en Latinoamérica, por lo que estos conciertos representan una despedida largamente esperada tanto por el artista como por sus seguidores mexicanos.

Más allá de su legado musical, Elton John también ha destacado por su labor humanitaria a través de la Fundación Elton John contra el Sida, organización que ha contribuido a recaudar más de 600 millones de dólares para apoyar programas de prevención, tratamiento y atención relacionados con el VIH/Sida. Esa combinación de éxito artístico e impacto social ha convertido al músico británico en una de las personalidades más influyentes y respetadas del entretenimiento mundial.

VENTA DE BOLETOS

Los conciertos están programados para los días 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México . Los boletos tendrán precios que van desde los 990 hasta los 16 mil pesos, además de paquetes VIP limitados.

La preventa para clientes Banorte se realizará del 13 al 14 de julio, la preventa para miembros del Rocket Club será el 15 de julio y la venta general comenzará el 16 de julio.