Empresarios de Durango demandan un alto a los apagones de CFE

Los cortes de energía eléctrica que se han registrado en la capital del estado han sido muy perjudiciales para el comercio local, sobre todo para quienes no tienen plantas de energía, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López.

Ante ello, demandó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una solución definitiva que garantice un suministro seguro para los establecimientos y para la ciudadanía en general.

“Gran parte de los socios de Canaco registraron un problema de luz, especialmente en el Centro Histórico, lo vimos y notamos que hasta en cuestión de los semáforos, en cuestión de la circulación de las vialidades no había luz. Sí es un problema recurrente”, lamentó.

Refirió que, aunque se ha mantenido la comunicación con la superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad y se han resuelto reportes específicos, las fallas impactan de manera considerable a los comercios, sobre todo cuando no se tiene la economía para comprar una planta de luz.

En tal sentido, expuso que para los negocios perder un día completo de operaciones significa comprometer las utilidades de toda la semana y poner en riesgo el pago de sueldos de sus colaboradores.

Asimismo, dio a conocer que además del impacto en el sector comercial y restaurantero, los apagones también han provocado el colapso temporal en semáforos y en la circulación vial del primer cuadro de la ciudad, generando un problema generalizado de movilidad y esparcimiento para los ciudadanos.