¿Se puede comer un alimento que estuvo varias horas sin refrigeración tras un apagón?

Una interrupción en el suministro eléctrico puede dejar algo más que habitaciones a oscuras y aparatos sin funcionar. Si el apagón se prolonga, los alimentos guardados en el refrigerador pueden entrar en una temperatura que favorezca el crecimiento de bacterias capaces de provocar enfermedades.

Aunque algunos productos conserven su olor, color y apariencia habitual, esto no significa necesariamente que sean seguros para el consumo. El tiempo transcurrido, la temperatura alcanzada y el tipo de alimento son los factores que deben considerarse.

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¿Cuánto tiempo conserva el frío un refrigerador apagado?

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), un refrigerador puede mantener los alimentos a una temperatura segura durante aproximadamente cuatro horas, siempre que su puerta permanezca cerrada.

Abrirlo constantemente permite la entrada de aire caliente y reduce considerablemente ese periodo. Por ello, durante un apagón se recomienda sacar únicamente lo indispensable y mantener cerradas las puertas del refrigerador y el congelador.

Si el corte supera las cuatro horas, los alimentos perecederos que permanecieron a una temperatura superior a 4 grados Celsius durante más de dos horas deben desecharse.

¿Qué alimentos deben tirarse?

Entre los productos de mayor riesgo se encuentran las carnes crudas o cocidas, pollo, pescado, mariscos, leche, quesos blandos, huevos, embutidos y sobras de comida.

También deben desecharse guisos, sopas, arroz y pasta cocidos, así como frutas o verduras previamente cortadas. Estos alimentos pueden desarrollar bacterias aunque todavía parezcan estar en buenas condiciones.

Recalentar la comida tampoco garantiza que vuelva a ser segura, ya que algunas bacterias producen toxinas que pueden permanecer incluso después de someter el alimento a temperaturas elevadas.

En cambio, productos como mantequilla, quesos duros, frutas y verduras enteras, mermeladas, mostaza, cátsup, encurtidos y crema de cacahuate suelen resistir mejor la pérdida temporal de refrigeración.

¿Qué sucede con los alimentos congelados?

Un congelador lleno puede conservar una temperatura segura por aproximadamente 48 horas si no se abre. Cuando está lleno solamente a la mitad, el periodo se reduce a cerca de 24 horas.

Los productos que todavía contengan cristales de hielo o se encuentren a una temperatura máxima de 4 grados pueden cocinarse o volverse a congelar. No obstante, su textura y calidad podrían cambiar.

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El olor no permite saber si todavía es seguro

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que nunca debe probarse un alimento para determinar si continúa en buen estado. Las bacterias causantes de intoxicaciones no siempre modifican su olor, sabor o apariencia.

Si se desconoce cuánto duró el apagón, el refrigerador fue abierto repetidamente o existen dudas sobre la temperatura alcanzada, lo más seguro es desechar los productos perecederos. En estos casos, probarlos para “ver si aún sirven” puede representar un riesgo innecesario.