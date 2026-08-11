Guardar la pizza en su caja en el refrigerador podría no ser tan buena idea; te decimos por qué

Después de una reunión o una cena en casa, pocas personas están dispuestas a desperdiciar las rebanadas de pizza que quedaron. La solución más rápida suele ser cerrar la caja de cartón y colocarla directamente dentro del refrigerador.

Aunque esta práctica no vuelve peligrosa la comida de manera automática, sí puede afectar su conservación, ocupar demasiado espacio y dejar la pizza expuesta al aire, la humedad y los olores de otros alimentos.

El cartón tampoco proporciona un cierre hermético. Por ello, la masa puede endurecerse, los ingredientes perder humedad y el queso adquirir aromas provenientes de otros productos almacenados en el refrigerador.

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El verdadero riesgo comienza antes de guardarla

Más que la caja, el principal punto que debe vigilarse es cuánto tiempo permaneció la pizza a temperatura ambiente.

La pizza contiene ingredientes perecederos, como queso, carnes, pollo o diferentes salsas. De acuerdo con las recomendaciones de seguridad alimentaria, las sobras deben refrigerarse dentro de las dos horas siguientes a su preparación o entrega.

Si la temperatura ambiental supera los 32 grados centígrados, como puede ocurrir durante una reunión al aire libre o dentro de un automóvil, el plazo se reduce a una hora.

Después de ese tiempo, los alimentos entran en la llamada “zona de peligro”, comprendida aproximadamente entre los 4 y 60 grados, en la cual las bacterias pueden multiplicarse rápidamente. Meter la pizza al refrigerador después de varias horas no elimina los microorganismos que pudieron desarrollarse.

La recomendación es desecharla si permaneció más de dos horas a temperatura ambiente, incluso si conserva buen olor y apariencia. Probar un pequeño trozo tampoco permite determinar si sigue siendo segura.

Así debes guardar las rebanadas de pizza

Lo más recomendable es retirar las rebanadas de la caja y colocarlas en un recipiente limpio, poco profundo y con tapa hermética. También pueden separarse con papel encerado o papel para hornear para evitar que se peguen entre ellas.

Este método permite que la pizza se enfríe de manera más uniforme, evita que absorba otros olores y ayuda a conservar mejor la textura de sus ingredientes. Además, libera espacio dentro del refrigerador y evita que la caja pueda entrar en contacto con otros alimentos.

No es necesario esperar hasta que las rebanadas estén completamente frías. Las sobras pueden introducirse al refrigerador todavía tibias, siempre que se dividan en porciones pequeñas.

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Una vez refrigerada correctamente, la pizza debe consumirse en un plazo máximo de tres a cuatro días. Si no se comerá durante ese periodo, la alternativa es congelarla.

Al recalentarla, las autoridades de seguridad alimentaria recomiendan que las sobras alcancen una temperatura interna de 74 grados centígrados. Puede utilizarse horno, sartén o freidora de aire para recuperar parte de su textura; lo importante es que se caliente de manera uniforme.

Así que la caja dentro del refrigerador no es una tragedia culinaria, pero cambiarla por un recipiente con tapa puede ayudar a que esa última rebanada sea más segura y bastante más apetecible.

Si aún tienes dudas de cómo conservar correctamente los alimentos y cómo debes refrigerarlos, puedes consultar en FoodSafety.gov.