En cinco años, baja el allanamiento de morada 57% en Durango

Los casos de allanamiento de morada registrados en Durango durante enero-julio de 2026 se mantienen prácticamente en el mismo nivel que el año pasado, pero representan menos de la mitad de los reportados en el mismo periodo de 2021

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de este año se contabilizaron 46 casos , apenas uno más que los 45 registrados en 2025. En 2024 se habían reportado 41, mientras que en 2023 la cifra llegó a 59. La tendencia descendente es más marcada al compararla con los años anteriores: en 2022 se contabilizaron 79 casos y en 2021 fueron 108.

De esta manera, entre 2021 y 2026 los registros para este delito durante los primeros siete meses del año disminuyeron en 62 casos, equivalente a una reducción de 57.4 por ciento. Pese a esta baja en el comparativo de seis años, los datos de 2026 muestran un ligero repunte respecto al año pasado y se encuentran cinco casos por encima del nivel observado en 2024.

En el desglose municipal de 2026, los 46 casos se distribuyeron en 13 municipios. Durango concentró 28 denuncias, seguido por Lerdo con cuatro y Gómez Palacio con tres; Guadalupe Victoria registró dos, mientras que otros nueve municipios reportaron un caso cada uno. A nivel mensual, junio presentó la mayor cantidad, con 10 casos, seguido de marzo, con nueve.