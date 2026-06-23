En Durango, suman 420 denuncias por presuntos casos de corrupción en 2026

Tan solo durante el 2026 se han recibido 420 denuncias de presuntos casos de corrupción a nivel estatal; de las cuales 222 fueron presentadas por ciudadanos, lo que representa el 52.86 por ciento del total.

Bajo estas circunstancias, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) enfatizó que la participación ciudadana se mantiene como el principal motor en la detección de posibles actos de corrupción en Durango.

La estadística del organismo refirió que el resto de los señalamientos, equivalentes a 198 casos, que implican otro 47.14 por ciento, provienen de autoridades y órganos internos de control, lo que refleja una combinación entre vigilancia institucional y participación social para la identificación de irregularidades en el servicio público.

En el marco del Día Internacional del Alertador o Denunciante, conmemorado este 23 de junio, la Fiscalía anticorrupción destacó la importancia de la denuncia como mecanismo para iniciar investigaciones y, en caso de acreditarse responsabilidades, proceder legalmente contra conductas que afecten el patrimonio público.

En este mismo sentido, la FECC informó que las denuncias pueden derivar en medidas de protección para denunciantes, víctimas, testigos y servidores públicos que enfrenten riesgos por colaborar en las investigaciones . Entre estas acciones se contemplan apoyo psicológico, auxilio inmediato y restricciones de acercamiento contra personas investigadas.

Finalmente, la Fiscalía anticorrupción manifestó que durante este año los reportes han sido recibidos principalmente mediante comparecencias ante los respectivos Ministerios Públicos Especializados y escritos formales, aunque también se mantienen habilitados canales digitales y de denuncia anónima como el 089, WhatsApp, correo electrónico y redes sociales.