¿Ernesto Chavana renunció a Multimedios tras el incidente del dron que golpeó a modelo?

La polémica por el dron que golpeó a Isabella Rojas durante una transmisión de Es Show sumó un nuevo capítulo: la circulación de un video en el que Ernesto Chavana anuncia su renuncia a Multimedios.

La grabación generó dudas sobre la permanencia del conductor en Canal 6, luego de que reconociera su responsabilidad por el incidente y revelara que sus superiores lo habían citado para hablar de lo ocurrido.

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¿Qué se sabe de la supuesta renuncia de Chavana?

Aunque el mensaje comenzó a compartirse en medio de la controversia, corresponde a un conflicto laboral de agosto de 2024 y no a una salida anunciada después del golpe que recibió Isabella.

En aquella ocasión, Chavana manifestó su inconformidad con la producción y con integrantes del elenco de Es Show, por lo que anunció públicamente que dejaría sus programas.

La propia Multimedios informó el 28 de agosto de 2024 que había retirado de sus instalaciones la estrella conmemorativa del presentador tras su renuncia.

Sin embargo, el distanciamiento fue temporal. El 12 de septiembre de ese año, la televisora publicó que ambas partes habían llegado a un acuerdo para su regreso.

Por ello, la grabación que volvió a circular no acredita una nueva renuncia ni un despido relacionado con el incidente del dron.

¿Qué pasó con Isabella Rojas?

Durante una transmisión del programa, Chavana pateó un dron que volaba a baja altura dentro del estudio. El dispositivo salió proyectado hacia las integrantes del elenco y golpeó en el rostro a Isabella Rojas.

La colaboradora sufrió lesiones en la boca y se retiró momentáneamente del foro para recibir atención. Posteriormente, regresó al programa.

El episodio provocó críticas contra el conductor, quien después difundió un mensaje para reconocer su responsabilidad, ofrecer disculpas y asegurar que no tuvo intención de lastimar a su compañera.

También manifestó su disposición a asumir los gastos derivados de lo sucedido.

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Chavana fue citado por sus superiores

El presentador informó que sus jefes lo habían convocado a una reunión para el jueves 29 de octubre al mediodía. Además, señaló que la producción le pidió no abordar el asunto durante el programa.

Hasta la información consultada para esta publicación, no se encontró una confirmación oficial de una nueva renuncia o despido, ni un anuncio sobre el resultado de dicha reunión.