¿Es legal exigir el Pase Turístico a vehículos foráneos? Esto dice la Constitución

Viajar por carretera dentro de México podría requerir algo más que licencia, tarjeta de circulación y seguro. Algunas entidades cuentan con el llamado “Pase Turístico”, aunque su finalidad, vigencia y obligatoriedad cambian dependiendo del destino.

El tema volvió a generar dudas luego de que Nuevo León publicara los lineamientos de un permiso que deberán tramitar los automovilistas con placas de otras entidades, incluidos aquellos que viajen desde Durango.

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¿Qué es el Pase Turístico?

No existe un Pase Turístico único para todo México. Se trata de permisos creados por cada entidad para identificar a vehículos foráneos que permanecerán temporalmente dentro de su territorio.

En la Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo, el documento se relaciona principalmente con los programas de verificación vehicular y restricciones ambientales. Permite que determinados automóviles visitantes circulen temporalmente sin sujetarse a algunas limitaciones aplicables a unidades foráneas.

Nuevo León adoptó un esquema diferente. Su Pase Turístico busca registrar los vehículos con placas de otros estados o del extranjero que ingresen por turismo o una estancia temporal.

Instituto de Control Vehicular de Nuevo León.

¿Quién deberá tramitarlo en Nuevo León?

A partir del 21 de octubre de 2026, el pase será obligatorio para vehículos particulares con placas foráneas o extranjeras que circulen temporalmente en Nuevo León.

Esto incluye a los automovilistas con placas de Durango que viajen a Monterrey o cualquier otro punto de la entidad. El trámite será gratuito, digital y permitirá seleccionar una vigencia de uno a 30 días naturales por año.

Para solicitarlo se requerirá:

Tarjeta de circulación.

Licencia de conducir vigente.

Póliza de seguro vehicular vigente.

Número telefónico de contacto y otro para emergencias.

Quienes necesiten circular durante más de 30 días deberán obtener el Registro Vehicular de Estancia Prolongada. La información oficial estará disponible en el portal del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León.

¿Es legal exigirlo?

El Congreso de Nuevo León incorporó el Pase Turístico a la Ley de Movilidad Sostenible, Accesibilidad y Seguridad Vial, mientras que sus lineamientos fueron publicados el 4 de septiembre en el Periódico Oficial. Por ello, la obligación cuenta actualmente con un fundamento legal y debe considerarse vigente mientras un tribunal no determine lo contrario.

Sin embargo, la medida ya provocó cuestionamientos. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, consideró que podría vulnerar el derecho al libre tránsito reconocido en el artículo 11 de la Constitución.

Ese derecho, no obstante, tampoco impide que los estados establezcan reglas de tránsito, seguridad vial o protección ambiental. La discusión jurídica estaría en determinar si exigir un registro exclusivamente por portar placas foráneas constituye una regulación razonable o un trato injustificado frente a vehículos locales.

En otras palabras, el pase no ha sido declarado inconstitucional. Su legalidad definitiva podría ser revisada mediante amparos o controversias ante los tribunales.

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No todos los pases funcionan igual

Antes de viajar, es importante consultar las reglas oficiales del estado de destino. En algunos lugares, el pase libera temporalmente restricciones ambientales; en Nuevo León funcionará como un registro de estancia y seguridad vial.

También debe verificarse que el trámite sea gratuito y realizarse únicamente en sitios gubernamentales, pues la aparición de páginas falsas o supuestos gestores podría abrir la puerta a fraudes.