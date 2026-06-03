Estas son las rutas nacionales e internacionales en Durango en este 2026

Viajar en avión desde Durango sigue siendo un tema de interés para quienes buscan opciones más rápidas para salir del estado, ya sea por motivos de trabajo, estudios, vacaciones, trámites o conexión con otros destinos dentro y fuera de México.

Aunque la oferta aérea local continúa siendo limitada en comparación con otros aeropuertos del país, durante este 2026 el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria mantiene conexiones nacionales e internacionales operadas por distintas aerolíneas.

De acuerdo con la información disponible en el portal del aeropuerto y en los sitios oficiales de las aerolíneas, Durango cuenta con vuelos hacia destinos estratégicos como Ciudad de México, AIFA, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Dallas-Fort Worth y Chicago, además de rutas comercializadas por aerolíneas que pueden variar según temporada, disponibilidad y conexión.

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¿Qué rutas nacionales hay desde Durango?

Entre las rutas nacionales disponibles desde Durango se encuentran vuelos hacia la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, dos de los puntos más importantes para conectar con el centro del país.

Aeroméxico mantiene operaciones hacia Ciudad de México y AIFA, mientras que Viva Aerobus también comercializa vuelos desde Durango hacia Felipe Ángeles y Monterrey, una ruta clave para quienes viajan al norte del país o buscan conectar con otros destinos nacionales.

Otra de las opciones relevantes es Guadalajara, ruta operada por Volaris, que representa una conexión importante con el occidente del país y con uno de los aeropuertos con mayor movimiento y posibilidades de enlace hacia otros destinos.

También se mantiene la ruta Durango-Tijuana, operada por Volaris, una de las más utilizadas por pasajeros que viajan hacia la frontera norte o que buscan conectar con ciudades de Estados Unidos a través de la región fronteriza.

En resumen, las rutas nacionales que aparecen disponibles o comercializadas desde Durango son:

Ciudad de México

AIFA / Felipe Ángeles

Monterrey

Guadalajara

Tijuana

¿Y las rutas internacionales?

En el caso de los vuelos internacionales, Durango mantiene conexión con Estados Unidos a través de Dallas-Fort Worth, ruta operada por American Airlines y considerada una de las más importantes para enlazar con otros destinos dentro de la Unión Americana.

También aparece la ruta hacia Chicago, operada por Volaris, destino relevante por la presencia de comunidad mexicana y duranguense en esa zona de Estados Unidos.

Con ello, las rutas internacionales más visibles desde Durango son:

Dallas-Fort Worth, Estados Unidos

Chicago, Estados Unidos

Además, Viva Aerobus muestra en su sitio una ruta desde Durango hacia San José, Costa Rica, aunque al momento de la consulta no se desplegaron tarifas disponibles, por lo que se trata de una opción sujeta a disponibilidad, conexión o actualización de la aerolínea.

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Conexiones que abren otras posibilidades

Aunque no todos los destinos son vuelos directos diarios, varias de estas rutas permiten conectar con otros puntos del país o del extranjero.

Por ejemplo, Ciudad de México, AIFA, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Dallas funcionan como centros de conexión para viajeros que buscan llegar a más destinos sin depender únicamente de la oferta directa desde Durango.

En el caso de Dallas-Fort Worth, la ruta permite enlazar con distintas ciudades de Estados Unidos y otros países a través de la red de American Airlines. Mientras que Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Tijuana ofrecen alternativas para moverse dentro del país o tomar vuelos hacia destinos internacionales.

La oferta puede cambiar según temporada

Es importante tomar en cuenta que la disponibilidad de vuelos, horarios, frecuencias y precios puede cambiar de acuerdo con la temporada, la demanda y los ajustes operativos de cada aerolínea.

Por ello, antes de comprar boletos o planear un viaje, se recomienda revisar directamente en el sitio oficial de la aerolínea correspondiente o en el portal del Aeropuerto Internacional de Durango.

Aun así, la conectividad aérea de Durango mantiene rutas clave para pasajeros locales, especialmente hacia el centro, norte y occidente del país, así como hacia dos destinos importantes de Estados Unidos.

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