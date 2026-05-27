Esposa de maestro de la UTD 'desaparecido' rompe el silencio: 'le jugó llevando una doble vida'

El pasado 24 de mayo El Siglo de Durango le informó sobre la desaparición de un profesor de la Universidad Tecnológica de Durango (UTD), quien no se había reportado con su familia durante el fin de semana.

Su ficha de búsqueda comenzó a trascender en todas las redes sociales, acompañada de publicaciones de su esposa pidiendo ayuda para que se difundieran y pronto dar con su paradero.

Tras varios días de incertidumbre, este martes 26 de mayo se informó que Manuel Alejandro Sandoval Pacheco, de 37 años de edad, ya había sido localizado con bien, sin embargo, había una turbia historia detrás , pues habrían descubierto que llevaba una "doble vida".

La situación fue expuesta por su esposa, que la mañana de este miércoles compartió un comunicado para romper el silencio detrás de lo ocurrido, manfiestando que se siente indignada y expuesta ante la "burla" que representa esto.

En el texto, de al menos sesis párrafos, confirma que Manuel fue localizado, sin embargo, la redalidad es que nunca estuvo desaparicido, sino en otro sitio con una mujer.

"La realidad es que nunca estuvo desaparecido: simpemente decidió colapsar y huir de todo lo que había construido a su alrededor (...) Manuel Alejandro le jugó al fregón llevando una doble vida , teniendo inclusive una amante y misma que incluso es parte de la universidad donde labora", se lee en los primeros renglones.

La esposa señaló que había sido encubierto por su familia, pues al parecer ellos sabían lo que ocurría, ocultándole las cosas a ella y a las autoridades.

Dijo que al hacer esto, el presunto desaparecido no respetó su integridad ni la de sus hijos: "dejado atrás no solo su familia, sino también una enorme indignación social".

Añadió que esto no solo le molesta, sino también representa una burla para ella, su familia, la madres que buscan a sus hijos , los duranguenses y las autoridades, quienes gastan recursos para realizar este tipo de acciones de búsqueda.

"Esto representa una burla para mí y para toda mi familia, para las madres buscadoras que día con día viven un dolor real e irreversible, para la ciudadanía duranguense y para todas las personas que compartieron su ficha de búsqueda con la intención genuina de ayudar", se lee.

Señaló actos de manipulación, engaño y abuso de empatía tras la supuesta desaparición de Manuel Alejandro, asegurando que si le llega a suceder algo a ella o su familia, lo hace responsable a él y toda su familia.