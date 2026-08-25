¿Están funando a Karina Torres? Esto sabemos de la polémica en La Casa de los Famosos México

Las redes sociales explotaron luego de que Karina Torres, una de las integrantes de "Las Perdidas" y participante de "La Casa de los Famosos", perdió seguidores y fue duramente criticada.

La influencer leonesa perdió cientos de seguidores en redes sociales y recibió críticas por parte de los televidentes, quienes han mencionado en las últimas horas que no se esperaban la personalidad que ha dado a conocer.

Karina Torres inició el reality show como una de las participantes más queridas y favoritas del público, pero conforme avanzan las semanas del programa, la influencer ha perdido seguidores en sus redes sociales y recibido constantes críticas debido al desempeño que ha mostrado en el reality.

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Debate en la audiencia con respecto al desempeño de Karina Torres

Desde que arrancó el reality show de La Casa de los Famosos, el público se encuentra dividido, pues mientras una parte de la audiencia respalda el contenido de esta temporada, otra parte considera que hacen falta conflictos, estrategia del juego y alianzas más sólidas.

Pero las críticas no solo van dirigidas a la producción, sino también a los integrantes, pues el público asegura que varios participantes han mostrado personalidades tranquilas, lo que ha limitado los momentos de tensión dentro del reality, en comparación con temporadas anteriores.

El público cuestiona severamente a Karina Torres, quien pasó de ser vista como una de las posibles ganadoras a ser una de las participantes más controversiales.

Críticas contra Karina Torres

En redes sociales se señala a la influencer Karina Torres de estar actuando con demasiada precaución para evitar polémicas, rumores o hasta una posible cancelación del reality.

Durante una transmisión en vivo, una de sus amigas, "Las Perdidas", Wendy Guevara, mencionó que Karina no se está mostrando realmente como es dentro de La Casa de los Famosos.

Considera que el temor a las críticas y la influencia que podrían ejercer sus compañeros Aldo y Gema Garoa estarían afectando su por completo su personalidad.

"Yo no puedo decir nada de eso, pero la verdad yo veo cómo, por ejemplo, Kari dice algo y Aldo le dice: ‘Tú te le pones a Masad en el posicionamiento’ y Karina: ‘Sí, sí’, le da como órdenes. Entonces, a la que ya hicieron líder es a Aldo; Aldo es la líder de Gema y de Karina. "Ahí se ve el juego", dijo Wendy Guevara.

Pese a las críticas que ha recibido Karina, aún mantiene una cantidad significativa de seguidores que continúan apoyándola.

En publicaciones relacionadas con el reality, prevalece el comentario "Nada me hará odiarla", palabras con las que sus seguidores la respaldan sin darle importancia a los comentarios negativos.

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Sin embargo, hay televidentes que aseguran que estaban viendo a la influencer con una actitud y personalidad más espontánea y participativa; por tal motivo, han tomado la decisión de dejarla de seguir en redes sociales.

Del desempeño de Karina Torres depende su estancia dentro de La Casa de los Famosos, ¿será que podrá lograr recuperar el apoyo de la audiencia en las próximas semanas? ¿o las críticas seguirán en aumento?