Estudiantes de la Normal Aguilera se manifiestan; toman caseta y secuestran unidades

Estudiantes de la Normal J. Guadalupe Aguilera volvieron a salir a las calles. De acuerdo con los primeros reportes, los alumnos están reteniendo unidades de empresas privadas afuera de su institución, en Canatlán.

Asimismo, en la ciudad de Durango tomaron la primera caseta de cuota de la autopista Durango-Mazatlán.

Hasta el momento, los manifestantes no han precisado el motivo principal de sus protestas; sin embargo, en las mantas colocadas al exterior del plantel, afirman que el Gobierno pretende desaparecer las escuelas normales.

En otro de los mensajes advierten: "Si no hay justicia para el pueblito, no habrá paz para el gobierno".

Tras un periodo de calma en sus movilizaciones, esta manifestación representa la primer protesta que realizan los estudiantes en el presente ciclo escolar.

Debido a la situación, se pide prudencia a los automovilistas y a los chóferes de empresas privadas y de Gobierno, así como tomar precauciones si transitan cerca de la Normal J. Guadalupe Aguilera o por la autopista a Durango-Mazatlán.