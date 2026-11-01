Exigen 35 mil pesos para liberar a mujer tras presuntamente ser secuestrada en Gómez Palacio

Un hombre del municipio de Gómez Palacio fue víctima de un intento de extorsión telefónica, luego de recibir mensajes y audios en los que le exigían el pago de 35 mil pesos a cambio de la supuesta liberación de su esposa, situación que movilizó a elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) durante el sábado 31 de octubre.

El afectado fue identificado como Héctor Daniel, de 30 años de edad , quien se comunicó con las autoridades para denunciar que estaba recibiendo amenazas relacionadas con la presunta privación de la libertad de su pareja sentimental.

De acuerdo con la información recabada, los responsables enviaron diversos mensajes y grabaciones de audio mediante un número telefónico , en los cuales exigían que depositara la cantidad de 35 mil pesos a una cuenta bancaria que le proporcionaron, bajo el argumento de que mantenían retenida a su esposa.

La mujer fue identificada como Selene, de 29 años de edad , por lo que personal de la unidad especializada inició las correspondientes para establecer su ubicación y verificar las circunstancias de la supuesta acciones privación de la libertad, ante el riesgo que representaban las amenazas recibidas por su esposo.

Sin embargo, Alrededor de las 21:00 horas, la propia mujer inició comunicación con las autoridades para informar que había sido dejada en las instalaciones del Hospital General de Gómez Palacio. , lugar al que se trasladaron los agentes investigadores, quienes lograron localizarla en aparente buen estado de salud.

Durante la entrevista, Selene explicó que la situación estaba relacionada con amenazas y extorsiones derivadas de una deuda que mantenía con una aplicación de préstamos. Asimismo, reconoció que había eliminado de su teléfono celular los mensajes y registros de llamadas relacionados con los cobros, debido a que no quería que su esposo se enterara de que todavía tenía compromisos económicos pendientes.

Con esta información, las autoridades dictaminaron que las exigencias económicas estaban vinculadas con el adeudo señalado por la mujer, aunque no se precisaron las circunstancias en que fue trasladada hasta el hospital ni la identidad de quienes realizaron las amenazas . Tampoco se informó sobre detenciones relacionadas con este caso, por lo que corresponderá a las instancias competentes continuar con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.