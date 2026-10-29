Exigen respeto a la identidad de Scarlet, chica trans asesinada en Durango

La comunidad LGBTQ+ de Durango se pronunció con gran consternación ante la noticia del asesinato de Scarlet, una chica trans originaria de San Dimas, por quien exigen justicia y respeto a su identidad.

Desde Casa Arcoíris, sede del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, el activista Tadeo Campagne Escalante manifestó que existe mucho enojo y frustración por el crimen ocurrido durante la madrugada de este 29 de octubre, en una barbería de la ciudad.

Llamó a no fomentar discursos de odio en redes sociales y a respetar la identidad de quien se identificaba como mujer, una chica trans de 34 años, originaria del municipio de San Dimas.

Campagne destacó la necesidad de legislar en Durango sobre temas relacionados con la comunidad LGBT, incluida la creación de una fiscalía especializada en la atención de delitos que involucran a personas de esta comunidad.

“Lo que hoy sucedió fue un transfeminicidio, lo que hoy sucedió fue un crimen de odio. Hoy en el Congreso del Estado hay iniciativas relacionadas con este tema en la congeladora, para tipificar los crímenes de odio y los transfeminicidios como eso, como transfeminicidios de una mujer trans de la comunidad LGBT”, afirmó.

CRIMEN DE ODIO

Apuntó que Scarlet era trabajadora sexual, pero eso no justifica ningún acto de violencia con este grado de saña y dolo.

“Veía las presuntas declaraciones del presunto agresor, asesino, que justificaba esta agresión tan brutal, tan sádica, porque esa es la palabra correcta, con que se había identificado como una mujer trans y la había engañado. Creo que eso no es una justificación de ningún tipo para cometer un acto tan sádico, tan violento contra una persona”.

Destacó que se trata de un transfeminicidio y un crimen de odio, de ahí la exigencia a los tres órdenes de gobierno para que presten atención, pues es un tema cuya atención se reclama desde hace meses.

“No es la primera vez que la comunidad LGBT exigimos la tipificación de los crímenes de odio, el feminicidio, el tema de la creación de esta fiscalía, precisamente porque entendemos la problemática que sufren los y las compañeras que pertenecemos a la comunidad LGBT, particularmente las mujeres trans”, indicó.

Precisó que se cuenta con un dato duro y muy cruel, de que el promedio de vida de las mujeres trans en este país es de 35 años, mientras Scarlet tenía 34 años. Agregó que la mayoría de los asesinatos que suceden contra mujeres trans son así de violentos, son así de agresivos, son así de sádicos.

El activista pidió no criminalizar a las trabajadoras sexuales, quienes también se han mostrado consternadas y con miedo por lo ocurrido. Añadió que durante el año ya se han presentado varias denuncias en Durango relacionadas con agresiones contra mujeres trans o personas de la comunidad LGBT.