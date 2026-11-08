Extorsionadores amenazan de muerte a familia de Nuevo Ideal y le exigen 20 mil pesos

Una familia del municipio de Nuevo Ideal fue víctima de una extorsión telefónica durante la tarde del sábado 7 de noviembre, luego de que una adolescente de 14 años saliera de su domicilio y posteriormente sus familiares recibieron una llamada en la que les exigían 20 mil pesos, bajo amenazas de muerte.

Los hechos ocurrieron en la localidad Miguel Negrete, perteneciente al municipio antes mencionado, donde Edgar, de 52 años de edad, solicitó la intervención de las autoridades ante la preocupación por el paradero de su hija , identificado con las iniciales MFL.

De acuerdo con la información proporcionada por el padre de familia, aproximadamente a las 16:30 horas la adolescente Salió de su vivienda sin hacia informar dónde se dirigía, situación que inicialmente generó incertidumbre entre sus familiares, quienes posteriormente recibieron una llamada telefónica de un número con lada 614.

Durante la comunicación, una persona desconocida exigió la entrega de 20 mil pesos a cambio de no causar daño a los integrantes de la familia , advirtiendo que, de no cumplir con la cantidad solicitada, atentaría contra sus vidas, por lo que se dio aviso al sistema de emergencias 911.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Investigadora de Delitos recibieron el reporte y se trasladaron hasta Miguel Negrete, donde entrevistaron al padre de la adolescente y comenzaron las acciones correspondientes para atender la situación, además de proporcionar orientación a los afectados.

En las labores de búsqueda de la menor participaron agentes de la Policía Investigadora de Delitos, Policía Municipal de Nuevo Ideal y Policía Estatal, mientras que el caso fue notificado al agente del Ministerio Público en turno.