Extorsionadores se hacen pasar por personal del SAT: Canaco Durango

Los intentos de extorsión a través de llamadas telefónicas siguen presentándose a diario, en establecimientos comerciales, informó el vicepresidente de mercados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Reynaldo Dozal.

“Yo creo que esto ya se volvió como que parte cotidiana, de todos los días, llamadas de extorsión o haciéndose pasar en veces por el SAT, que es muy común, que están hablando del Seguro Social, de Infonavit, lo cual también hay que decirlo que ya es difícil que la gente caiga, porque ya estamos, como luego se dice, ya muy alertas para evitar ese tipo de extorsiones”, mencionó.

Refirió que los delincuentes operan comúnmente utilizando números con lada foránea procedentes de ciudades como Reynosa, Tamaulipas, así como del centro del país, de entidades como Puebla o la Ciudad de México.