F1: así se vivieron las dos prácticas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de México 2026 comenzó con una jornada de dominio para Charles Leclerc, quien se adjudicó los mejores tiempos de las prácticas libres 1 y 2 disputadas este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de Ferrari mostró un ritmo competitivo que lo coloca como uno de los principales candidatos para la clasificación del sábado.

Durante la primera sesión, el monegasco registró un tiempo de 1:18.128, superando a Kimi Antonelli, de Mercedes , y al piloto de reserva Frederik Vesti. La práctica también destacó por la participación de diez pilotos jóvenes que ocuparon temporalmente los asientos de algunos titulares.

Ferrari impone condiciones en la segunda práctica

Leclerc volvió a colocarse en lo más alto durante la FP2, ahora con un registro de 1:17.827, mejorando considerablemente su marca anterior.

Lando Norris, de McLaren, terminó segundo a solamente 103 milésimas, mientras que George Russell y Antonelli ocuparon el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Por su parte, Lewis Hamilton enfrentó problemas mecánicos que limitaron su participación y lo relegaron al undécimo lugar, mientras que Max Verstappen finalizó quinto.

Verstappen y Lawson protagonizan encontronazo

Uno de los momentos más tensos ocurrió durante la segunda sesión, cuando Verstappen y Liam Lawson tuvieron un contacto en la zona del estadio.

El incidente provocó daños en ambos monoplazas y una breve bandera roja por los restos que quedaron sobre el asfalto. Posteriormente, el neerlandés cuestionó la maniobra de Lawson y consideró que había sido poco inteligente.

Checo Pérez enfrenta un complicado arranque

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez tampoco tuvo el comienzo esperado ante su público. Al volante de Cadillac, terminó en la posición 17 durante la primera práctica y descendió al puesto 18 en la segunda, con un tiempo de 1:19.406.

Además, el tapatío presentó una indisposición física que le impidió asistir a algunas actividades con aficionados y medios de comunicación.