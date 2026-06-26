Fallece arrollado Luis de la Rosa, animador mexicano de Spider-Man, ¿cómo ocurrió?

Un trágico acontecimiento sacudió el mundo de la animación, al reportarse el fallecimiento de Luis de la Rosa, un famoso animador mexicano que participó en distintas franquicias populares como el caso de una película animada del super héroe Spiderman.

Luis de la Rosa era originario de Hermosillo, Sonora, nacido en 1991 contaba con apenas 34 años de edad. Vivió un tiempo en Canadá luego de abandonar la carrera de arquitectura y estudió en Vancouver Film School, escuela que es reconocida por sus estudios de animación clásica. Trabajó en estudios de Hollywood como Warner Bros, Sony Pictures y Nickelodeon.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Luis de la Rosa?

El desgarrador suceso ocurrió en Francia. Los primeros reportes indicaron que Luis de la Rosa había sido arrollado por un tren. El animador, asistió al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, la tarde del miércoles. El hecho ocurrió en una avenida que conecta con las vías del tren del pueblo.

De acuerdo con un periódico del país en donde falleció el joven miembro de la comunidad cinematográfica, caminaba por las vías cuando el conductor de un tren exprés lo detecto e hizo sonar la bocina para advertirle que estaba cerca, pero la víctima no habría escuchado, lo que originó el deceso.

El animador se encontraba en una zona de acceso prohibido

El conductor del tren notificó a los bomberos y al equipo médico de emergencia sobre el incidente los cuales habrían acudido a lugar alrededor de las ocho de la noche, aunque la ayuda no pudo hacer gran cosa, pues Luis de la Rosa ya se encontraba sin vida desde el momento de ser arrollado.

No obstante, la vía férrea donde ocurrió el fatídico deceso del animador, es una zona de acceso prohibido, razón por la cual se abrió un expediente de investigación para conocer las causas del fallecimiento. Por lo que la policía francesa se encuentra aún en espera de la determinación de si fue un gesto desesperado o un accidente.

Luis de la Rosa participó en varias películas que tuvieron gran popularidad como Spider-Man: Un nuevo universo, Space Jam, Animaniacs, My Little Pony y otros diferentes proyectos. El animador mexicano antes de su deceso estaría en producción de su propio trabajo de animación.