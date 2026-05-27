¿Falleció el comendiante Jorge Ortiz de Pinedo? Esto sabemos sobre la 'noticia' que circuló

Si hablamos de las figuras de la comedia y la actuación en televisión, Jorge Ortiz de Pinedo es una de las más relevantes en cuanto a popularidad y trayectoria. En esta ocasión, diversos rumores y especulaciones habrían surgido después de una publicación realizada desde una de sus plataformas oficiales.

El protagonista de Una Familia de Diez y Cero en Conducta, en los últimos años ha preocupado a sus seguidores debido complicaciones de salud, lo que hizo que al subir un mensaje a su cuenta de Instagram generara rumores sobre su fallecimiento.

¿Qué publicó Jorge Ortiz de Pinedo en Instagram?

En días pasados, Ortiz de Pinedo subió un mensaje a través de un historia de esta red social para darle el último adiós a uno de sus amigos, el abogado Javier Coello Trejo, también conocido como "El fiscal de hierro". Esto mencionó:

"Con profundo dolor me entero de la partida del licenciado Javier Colello Trejo. Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado... Y quienes tuvimos la fortuna de conocerte, convivir contigo y vibrar con tu energía, nunca podremos olvidarte. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz hermano querido". Posteó el actor a través de Instagram.

Jorge Ortiz de Pinedo desmiente su fallecimiento

Ante este mensaje comenzaron a surgir diferentes "fake news", las cuales indicaban un estado de salud crítico, incluso hasta que el actor había fallecido. Por esto, el comediante decidió frenar toda esta clase de desinformación al publicar lo siguiente:

"Me encuentro bien de salud pero triste por la partida de mi amigo", publicó en su cuenta de Instagram.

A través de un historia de Instagram, el actor decidió aclarar todos estos rumores con el comunicado, en el cual agradeció a sus seguidores la preocupación por su estado de salud e hizo terminar cualquier especulación referente al ,ismo tema, lo que calificó como noticia falsa.

Aunque no es la primera vez que se difunden el tipo de noticias donde Internet "mate" a un actor o personaje conocido, Ortiz de Pinedo prefirió desmentir a su estilo dicha noticia en el comunicado: