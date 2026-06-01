Fallece hombre prensado por un taxi en el puente frente a La Normal

Un trabajador del transporte de materiales perdió la vida la tarde de este lunes, luego de ser impactado por un taxi mientras realizaba reparaciones mecánicas a un camión de volteo averiado sobre el puente del bulevar Licenciado Armando del Castillo Franco, en la ciudad de Durango.

La víctima fue identificada como Guillermo Meza Torres, de 51 años de edad, con domicilio en la colonia Villa de Guadalupe. Su ingreso a la Clínica Número 1 del IMSS fue confirmado minutos después del accidente; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco tiempo después de arribar al nosocomio.

De acuerdo con la información recabada, el hecho ocurrió aproximadamente a las 16:15 horas del 1 de junio, cuando Guillermo, quien laboraba como chofer de transporte de materiales, circulaba sobre la parte alta del puente, a la altura de Al Súper Ojo de Agua. En ese punto, el tractocamión presentó una falla mecánica, por lo que detuvo la marcha y descendió de la unidad para intentar repararla.

Mientras realizaba maniobras mecánicas, un vehículo de la marca Nissan, línea March, habilitado como taxi, de colores blanco y verde, se impactó por alcance contra la pesada unidad, prensando al trabajador entre ambas estructuras. Testigos del percance solicitaron auxilio a través del sistema de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al lesionado a la Clínica No. 1 del IMSS, donde personal médico intentó reanimarlo; no obstante, las lesiones sufridas le provocaron la muerte minutos después de su ingreso.

Elementos de vialidad detuvieron en el lugar al conductor del taxi, identificado como Leodegario, de 74 años de edad, vecino de la colonia Constitución, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades correspondiente.