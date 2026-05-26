¿Falleció 'Don Beto', el aficionado de Pumas y creador de la porra? Esto es lo que sabemos

En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida y confusión en torno a “Don Beto”, un reconocido aficionado de Pumas que se volvió popular por su pasión en las gradas y por impulsar en redes sociales una de las porras más virales del club .

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¿Qué fue lo que pasó?

Todo comenzó con publicaciones virales que aseguraban la muerte de “Don Beto”, acompañadas de mensajes emotivos como “un beso hasta el cielo”. Estas frases rápidamente provocaron que usuarios asumieran que el seguidor auriazul había perdido la vida, lo que generó una ola de reacciones entre aficionados del futbol mexicano.

La situación escaló rápidamente, pues muchos comenzaron a compartir imágenes, videos y recuerdos del aficionado, destacando su amor por el equipo universitario y su constante presencia en el estadio. No obstante, la información no estaba confirmada.

De acuerdo con los reportes más recientes, todo sería una enorme confusión. Y es que después de la derrota de los Pumas, el propio Alberto Ugalde García salió a expresarse en redes sociales, lo que desmiente el rumor.

Este tipo de confusiones no es nuevo en redes sociales, donde la rapidez con la que circulan los contenidos puede distorsionar la realidad .

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Un personaje querido por la afición universitaria

“Don Beto” se ganó el reconocimiento entre los seguidores de Pumas gracias a su energía, liderazgo en las gradas y su compromiso con el equipo. Para muchos, representa el espíritu del aficionado fiel, aquel que acompaña al club en las buenas y en las malas.

Su presencia no solo ha sido constante, sino también significativa, al punto de convertirse en un símbolo dentro del ambiente universitario. Por ello, cualquier noticia relacionada con su estado genera gran impacto. Por ahora, lo más importante es mantenerse atentos a información oficial y evitar especulaciones.