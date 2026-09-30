Falsa partenidad en Durango: Mujer deberá regresar pensión que recibió durante 17 años

Mientras existen cientos de mujeres en procesos legales para exigir el pago de la pensión alimenticia para sus hijos, se registran otros casos en los que, con base en engaños, algunos hombres son obligados a otorgar una pensión para menores con quienes no comparten lazo sanguíneo.

Falsa paternidad en Durango

Recientemente en Durango, el reconocido abogado Christian Montenegro reveló en entrevista para Reporte Alacrán la existencia de por lo menos tres casos de falsa paternidad. En ellos, el defensor asegura que las madres deberán devolver el dinero otorgado por este concepto.

"Aprovechando la propuesta del diputado Héctor Herrera, ya es ley el tema de la falsa paternidad, lo que significa en palabras coloquiales que le atribuyan un hijo a un hombre que no es su padre y lo engañen durante un tiempo", aseveró Montenegro.

Mujer deberá regresar 17 años de pensión

Detalló que existen por lo menos tres casos de falsa paternidad: "Ahorita ya tenemos tres asuntos en los cuales va avanzado el proceso de investigación y la creación de la carpeta correspondiente para denunciar a estas tres mujeres que mintieron sobre la paternidad de tres varones. Entre ellos, hay una muchachita de 17 años que, evidentemente, una vez que lo acreditemos con las pruebas que ya se tienen incluso con prueba de ADN, la madre tendrá que devolver, como mínimo, 17 años de pensión al hombre".

Agregó que, además de este caso, existen dos más: el de una niña de un año y ocho meses, y el de un niño de 4 años.

¿Qué es la pensión alimenticia?

La pensión alimenticia es una obligación legal de proporcionar recursos económicos para cubrir el sustento, vestido, salud y educación de los hijos o cónyuges. Este es un derecho irrenunciable para niñas, niños, adolescentes y cónyuges.

Se estima que los jueces suelen fijar un monto aproximado de entre el 15 y el 40 por ciento de los ingresos del deudor destinados a la pensión.

¿Cómo se castiga la omisión de pago de pensión alimenticia?

En México, incumplir con esta obligación va más allá de un problema familiar; omitir el pago de una pensión constituye un delito y se castiga con cárcel.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez está facultado para dictar:

El pago retroactivo de la pensión adeudada.

Multas económicas.

Reparación del daño.

Embargo de bienes.

Además, existen agravantes en caso de que se compruebe lo siguiente: