Falsos trabajadores de CFE amenazan con cortar la luz y exigen hasta 20 mil pesos

Personas uniformadas, documentos con logotipos oficiales y supuestas anomalías en el medidor forman parte de un engaño que puede comenzar directamente en la puerta de una casa.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha advertido sobre personas que se hacen pasar por trabajadores de la dependencia para exigir pagos de entre cinco mil y 20 mil pesos, bajo la amenaza de aplicar una multa o suspender el suministro eléctrico.

Los responsables pueden presentarse en los domicilios con ropa similar a la utilizada por el personal de la empresa y asegurar que realizarán el cambio del medidor como parte de un “operativo especial”.

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Durante la supuesta revisión, señalan que el aparato carece de sello o candado, fue manipulado o presenta alguna irregularidad. Posteriormente, ofrecen evitar la sanción si el usuario entrega dinero en efectivo.

Dejan avisos y solamente dan 12 horas para pagar

Otra variante consiste en colocar documentos apócrifos afuera de los domicilios, principalmente los viernes por la tarde, en los que se notifica al usuario que tiene un plazo de 12 horas para cubrir una presunta multa.

Los avisos incluyen un número telefónico al cual la persona debe comunicarse para “solucionar el problema”. Al realizar la llamada, los delincuentes aseguran que la anomalía detectada constituye una falta grave o incluso un delito.

Después, otra persona que se identifica como “jefe de área de CFE” vuelve a contactar a la víctima y ofrece disminuir la cantidad solicitada. Para concretar el engaño, proporciona una cuenta bancaria personal en la que deberá realizarse el depósito.

La Comisión señaló que algunos responsables incluso han creado perfiles falsos en plataformas laborales para aparentar que verdaderamente ocupan algún cargo dentro de la empresa.

¿Cómo saber si realmente es personal de CFE?

Todo trabajador de la Comisión debe portar uniforme y una credencial oficial vigente, con fotografía y logotipos institucionales. El usuario tiene derecho a solicitar esa identificación y tomarle una fotografía para verificar los datos.

Sin embargo, portar uniforme, gafete o herramientas no garantiza por sí solo que se trate de personal legítimo, pues estos elementos también pueden ser imitados.

Antes de permitir una revisión o realizar cualquier pago, se recomienda llamar al 071 y proporcionar el número de servicio. También puede mostrarse una fotografía del aviso recibido o del medidor para confirmar si existe una orden de trabajo auténtica.

CFE no recibe pagos en los domicilios

La dependencia aclaró que sus trabajadores no están autorizados para recibir dinero en efectivo, transferencias a cuentas personales ni pagos en los domicilios.

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Los adeudos únicamente deben cubrirse mediante los canales institucionales y establecimientos autorizados. El reemplazo de un medidor tampoco debe condicionarse a la entrega de dinero al trabajador.

En caso de detectar un posible engaño, no se debe confrontar a la persona ni permitirle ingresar a la vivienda. Lo recomendable es comunicarse inmediatamente al 071 y, si existen amenazas o presión para entregar dinero, solicitar apoyo a través del 911.

También deben conservarse el aviso, fotografías, números telefónicos, mensajes y comprobantes de depósito, pues podrían utilizarse para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.