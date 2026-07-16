¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria de Durango 2026 para adultos y niños?

Uno de los eventos más esperados de las fiestas de la ciudad está por comenzar, durante varios días diversos artistas deleitarán a los asistentes con sus éxitos y permitirán que se siga la celebración por el 463 aniversario de Durango capital.

A inicios del mes de mayo se confirmó las carteleras de la Velaria y el Palenque, en donde descatan grupos y solistas con gran trayectoria musical, así como nuevos talentos que han puesto a cantar a las nuevas generaciones.

La Feria de Durango está programada para iniciar este viernes 17 de julio y terminar el domingo 2 de agosto , donde estará cerrando Marco Antonio Solís, uno de los más esperados.

Como en otras ediciones, se contará con transporte gratuito en diversos puntos para quienes decidan acudir al recinto ferial sin mover su vehículo.

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¿Cuánto cuesta la entrada para este 2026?

Además de pagar el estacionamiento (si llevas auto), deberás comprar una entrada para cada miembro de la familia o grupo que te acompañe.

Para este año, la entrada general es de 20 pesos por persona ; sin embargo, hay quienes podrán accesar de manera GRATUITA, entre ellos:

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Niños que mida menos de 1.20 metros

Para adquirir el boleto que permita tu ingreso será necesario acudir hasta la taquilla de la Feria, no hay otro punto de venta, a diferencia de los boletos para los conciertos.

Con esa entrada, podrás ingresar a otros eventos totalmente gratuitos, como la Expo Ganadera o Karkocha Street Art.

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¿Qué actividades habrá en la inauguración?

Para dar inicio a esta edición, el viernes 17 de julio tendrá diversas actividades y conciertos para realizar: