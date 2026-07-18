Feria de Durango 2026: ¿Quién se presenta HOY sábado 18 de julio en la Velaria?

Con apenas un día de haber iniciado sus actividades, la Feria de Durango 2026 continúa con su programa de espectáculos en la Velaria, uno de los escenarios que cada año reúne a miles de asistentes durante la temporada ferial. ¿Quién se presentará este sábado 18 de julio? Te presentamos el programa.

Este sábado 18 de julio, el recinto volverá a abrir sus puertas para recibir a los visitantes que buscan disfrutar de una noche de música en vivo, ya sea desde las zonas con boleto o en el área de acceso gratuito.

Te podría interesar: ¿Vas a la Feria de Durango este sábado? Así estará el clima durante la tarde de HOY 18 de julio

¿Quién canta HOY en la Velaria?

Este sábado 18 de julio la Velaria se encendará con el concierto de Marisela en punto de las 20:00 horas.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Marisela ha adquirido un lugar como una de las intérpretes más representativas de la música romántica en español.

Conocida por su inconfundible estilo y por interpretar temas que hablan del desamor, las despedidas y las segundas oportunidades, la cantante ha logrado mantenerse vigente en distintas generaciones.

Los duranguenses que acudan este sábado a la Feria de Durango podrán deleitarse en la Velaria con algunos de los mejores éxitos de la cantante, incluidos “Tu Dama de Hierro”, “Sin Él” y “Sola Con Mi Soledad”.

Acceso al concierto

Si bien, a través de la plataforma de TicketStar los boletos ya están agotados, cabe recalcar que en la Velaria la mayoría de los asientos corresponden a zonas gratuitas, por lo que aún existe la posibilidad de ingresar.

Por ello, quienes deseen disfrutar del espectáculo sin adquirir una entrada pueden acudir con varias horas de anticipación, ya que conforme se acerca el inicio del concierto la afluencia suele incrementarse considerablemente.

Te podría interesar: ¿Planeas ir a la Feria de Durango 2026 este sábado 18 de julio? Esta será la agenda del día

La música continúa durante toda la Feria

La cartelera de la Velaria contempla presentaciones diarias a lo largo de los 17 días de actividades de la Feria de Durango 2026, con artistas de distintos géneros para públicos de todas las edades.

Además de los conciertos, el recinto ferial ofrece espectáculos, actividades culturales, juegos mecánicos, gastronomía y otras opciones de entretenimiento para quienes visiten la Feria durante estas semanas.

A través de El Siglo de Durango podrás consultar cada día qué artista se presenta en la Velaria, así como la programación de las principales actividades que se realizan en el recinto ferial.