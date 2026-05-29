Feria Duranguense del Libro reunirá autores del norte y actividades literarias en Plaza de Armas

La Plaza de Armas se convertirá del 29 de mayo al 7 de junio en un corredor literario con la llegada de la Feria Duranguense del Libro, una edición que toma como eje temático el Mundial y que busca atraer a lectores de todas las edades mediante presentaciones, talleres y actividades escénicas. El encuentro reunirá a autoras, autores y sellos editoriales del norte del país, además de una presencia sólida de la comunidad literaria local.

Entre los invitados figuran escritoras y escritores provenientes de Monterrey, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila, quienes participarán en presentaciones, lecturas y conversaciones abiertas con el público. La programación apuesta por el intercambio entre creadoras y creadores de distintas regiones, con la intención de ampliar el diálogo literario y acercar nuevas voces a los lectores duranguenses.

Un espacio entre el arte y la literatura

La oferta formativa incluye talleres de poesía, cuentacuentos, edición y preparación de manuscritos, dirigidos tanto a jóvenes como a personas interesadas en desarrollar proyectos editoriales. A ello se suman actividades matutinas para niñas y niños, organizadas por la red estatal de bibliotecas, enfocadas en promover el hábito de la lectura desde edades tempranas mediante dinámicas lúdicas y ejercicios de imaginación.

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Las infancias tendrán un espacio destacado con funciones de títeres, narración oral y espectáculos a cargo de la Compañía Artística Pachipodio y Teteutzin Artes Vivas. También se presentará Lo que cuentan en la Rorro, una obra que retoma el fútbol callejero como punto de partida para contar historias que conectan con la temática mundialista de esta edición.

Talento local y nacional, presente

El programa literario incluye charlas sobre la relación entre fútbol, arte y narrativa contemporánea, con la participación de Ricardo Milla, Jaime Muñoz Vargas y Juan Carlos Barrera. Además, se presentará la edición especial de la revista Siglo Nuevo, dedicada al Mundial, en un encuentro con Saúl Rodríguez y Aldo Valdés.

La presencia duranguense estará representada por autoras y autores como Brenda González, Karla Zepeda, Alondra Gutiérrez, Chema Cuevas, Monserrat Lira, Francisco Morales y Rosy Ibarra, quienes participarán en lecturas y presentaciones editoriales. En el área comercial se sumarán sellos como Penguin Random House, Grupo Planeta y la Universidad Autónoma de Nuevo León, ofreciendo un catálogo amplio para lectores de todas las edades.

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