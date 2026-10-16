Festival Revueltas 2026 no detona ocupación hotelera, como la Feria de Durango: empresarios

Los eventos culturales que se realizan en Durango, como el Festival Revueltas, contribuyen a la actividad económica de la ciudad, pero no representan un detonante importante para la ocupación hotelera, como sí ocurre con la Feria Nacional Durango, señaló Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango.

Explicó que no cuentan con un registro directo que permita identificar cuántos visitantes llegan específicamente por el festival, debido a que una parte importante de los huéspedes arriba a la ciudad por motivos laborales.

Indicó que septiembre cerró con una ocupación hotelera del 50 por ciento, por debajo del 53 por ciento registrado en el mismo mes del año pasado, lo que refleja que la actividad turística y el flujo de viajeros no han tenido un comportamiento tan favorable.

En cuanto a octubre, comentó que apenas comienza el mes y las cifras de ocupación se mantienen en niveles aceptables, alrededor del 50 por ciento durante las primeras semanas.

Mijares Salum señaló que eventos como el Festival Revueltas y las actividades organizadas por el Cecyted contribuyen a la economía local, pues permiten que los visitantes que llegan a la ciudad por trabajo también puedan aprovechar la oferta cultural.

Sin embargo, aclaró que este tipo de actividades no genera un incremento significativo en la demanda de habitaciones, como sucede durante la Feria Nacional Durango, cuando se registra una mayor llegada de visitantes.

En lo que va del año, la ocupación hotelera acumulada se ubica en 56 por ciento, de acuerdo con los datos proporcionados por el dirigente empresarial.