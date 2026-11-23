La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirmó que pese a la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos en conta de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", el gobierno mexicano determinó que será Juzgado por las autoridades nacionales.

En conferencia de prensa, detalló que la audiencia se celebró este mismo lunes, y la Fiscalía buscará juzgarlo por el delito de delincuencia organizada.

"Por el momento de hecho se está celebrando la audiencia, empezó a las 10 de la mañana a él y a las otras dos personas que nos pusieron a disposición aquí en FEMDO. Tenemos órdenes de aprehensión que en su momento serán ejecutadas y por el momento va a ser juzgado aquí en el país", explicó.

La fiscal agregó que El Chapo Isidro, solicitó una duplicidad, y aseguró que se respetará el debido proceso.

"Vamos a juzgarlo aquí en el país, acaba de pedir una duplicidad y vamos a respetar el debido proceso, se va a juzgar en el país", concluyó.