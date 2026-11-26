La FIFA confirmó este jueves 26 de noviembre que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y corporativa almacenada en sus sistemas. El organismo rector del futbol mundial calificó el incidente como un 'ciberataque criminal' y aseguró que ya trabaja con autoridades policiales y especialistas para determinar el alcance real de la intrusión.

El caso salió a la luz después de que el grupo de hackers denominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyera la operación y publicara en la red social X capturas de pantalla que supuestamente muestran archivos internos de la organización. Los ciberdelincuentes afirman haber obtenido más de 12 gigabytes de documentos, aunque la FIFA no ha confirmado la cifra ni el contenido exacto del material comprometido.

Acceso mediante suplantación

De acuerdo con reportes de The Athletic, los responsables habrían ingresado a los sistemas mediante la suplantación de identidad de empleados, una técnica de ingeniería social que permite obtener credenciales legítimas sin necesidad de explotar vulnerabilidades tecnológicas. Las primeras investigaciones apuntan a que no existió una falla informática directa en la infraestructura de la FIFA.

Entre los documentos que los atacantes aseguran haber sustraído figuran registros de identidad e inmigración, información de altos directivos, expedientes legales, archivos financieros, documentación administrativa y material relacionado con la gobernanza interna del organismo. Sin embargo, la FIFA no ha verificado públicamente que todo ese contenido haya sido efectivamente extraído durante el ataque.

Alcance limitado, pero sensible

Preliminarmente, la información comprometida representaría menos del 0.1 por ciento del volumen total de datos almacenados por la institución. Asimismo, los archivos vinculados al proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que buscó atraer inversión privada al negocio de la Copa del Mundo, no habrían sido afectados por la filtración.

Pese a ello, la FIFA todavía no ha precisado cuántas personas pudieron resultar afectadas, si existen datos bancarios comprometidos o si fue expuesta información relacionada con aficionados, patrocinadores o empleados. El incidente golpea al organismo en un momento delicado, a pocos meses de las elecciones presidenciales de marzo de 2027, mientras continúan las investigaciones para establecer la magnitud definitiva de una de las mayores brechas de seguridad sufridas recientemente por la casa matriz del futbol mundial.